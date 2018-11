El pasado 8 de noviembre del 2018, el partido encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para eliminar algunas comisiones bancarias. Tras la propuesta el sector financiero experimentó una turbulencia en la que los bancos operando en México perdieron poco más de 80,000 millones de pesos.

La Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) apoyó algunas de las reformas que promueve la iniciativa presentada por Morena en las leyes de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pero aseguró que hay algunas que deben analizarse.

El representante de la Condusef se pronunció a favor de la regulación de algunas de las comisiones bancarias que no deberían cobrarse o no deberían ser tan altas, pero dijo que no todas deben prohibirse. Comunicó que sólo durante el 2017 los bancos ingresaron 108,000 millones de pesos por este concepto. El argumento es la protección de los usuarios ante el abuso en muchas de las prácticas bancarias.

¿Qué es lo que los bancos dejarían de cobrar a sus clientes si se aprueba la iniciativa de Morena?

Las comisiones por consulta de saldo y retiros en efectivo en cajeros automáticos internos

El cobro a negocios que no alcanzan a facturar el monto mínimo en las terminales de punto de venta

El cobro por la reposición de la tarjeta (el plástico) bancario, ya sea por robo o extravío

Los cobros efectuados cuando los usuarios piden aclaraciones improcedentes de su cuenta por registros de movimientos o cargos no reconocidos

Los cobros por emisión de estado de cuenta adicional o por impresión de movimientos

Las comisiones por disposición de crédito en efectivo

Las comisiones por anualidad en las tarjetas de crédito

El cobro por darle a los usuarios su estado de cuenta de meses anteriores, ya sea por teléfono o en sucursales

Las comisiones por transferencia a otros bancos, aun cuando ésta no sea exitosa

El cobro a usuarios por la adquisición y uso de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único

Las comisiones cobradas a usuarios por mantener el saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía

Las comisiones por cheque de caja, girado y certificado

El cobro a usuarios cuando éstos pagan de manera tardía un crédito

Las modificaciones propuestas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros provocaron caídas importantes de los bancos en la Bolsa Mexicana de Valores. La incertidumbre no cesa ante el hecho de que Morena tiene la mayoría en el Congreso.

Aunadas a las comisiones antes mencionadas que actualmente no se regulan ni se prohíben, la iniciativa presentada por Morena hace hincapié en el cumplimiento de otras comisiones que todos los bancos tienen prohibido cobrar.

Las comisiones bancarias que sí deben cobrarse, de acuerdo con la iniciativa de Morena, son las relacionadas con el servicio que dan los bancos a los usuarios y las comisiones por operaciones realizadas por el mismo cliente. La iniciativa argumenta que aun en estos cobros permitidos debe cuidarse que no se dupliquen.

La propuesta enfatiza la obligación de las autoridades financieras en establecer esquemas que permitan reducir anualmente le cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias. Y que se promueva la claridad por parte de las entidades financieras en cuanto a los servicios que ofrecen a sus clientes, específicamente como se establece en el Artículo 4 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros, los bancos deberán utilizar un lenguaje sencillo y comprensible al establecer el concepto de la comisión a cobrar y los elementos que la integran; informar el importe al que asciende la comisión y el método de cálculo; identificar de manera clara el hecho que la genera; señalar la fecha en que el usuario realizó el hecho que provocó la comisión y prever el periodo que comprende.