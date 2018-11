Una iniciativa que desde temprano se colgó en el sitio web del Senado, referente a prohibir que los bancos sigan cobrando algunas comisiones, una de sus principales fuentes de ingresos, hizo ruido durante la mañana y la tarde de este jueves, lo anterior provocó que las acciones de los bancos que cotizan en Bolsa mostraran caídas importantes.

La iniciativa fue presentada por la bancada de Morena en el Senado, de la mano de Ricardo Monreal y Bertha Alicia Caraveo, y turnada a la Comisión de Hacienda después del mediodía.

Dado el nerviosismo que hubo en los mercados y el cabildeo de representantes de grupos financieros, horas después el propio Monreal dijo, tras la petición de estos últimos, que se aceptó escuchar al gremio y aclaró que no se aprobará la iniciativa hasta saber los planteamientos del sector.

“No se va a afectar a nadie, vamos a actuar con responsabilidad. Que no se pongan nerviosos ni los bancos ni la Bolsa”, dijo el legislador por la tarde.

Los legisladores calificaron de “alarmante y excesivo el abuso” de los bancos ante sus clientes. Morena propuso ampliar de tres a 18 los conceptos por los que se prohibiría el cobro de comisiones bancarias. Ricardo Monreal informó que la reforma no se aprobará en el actual periodo ordinario de sesiones que concluirá el último día del año en curso.

Por otro lado, el legislador Ricardo Monreal Ávila aseguró que pese a las presiones recibidas la reforma se concretará y no pasará lo que hace una década, cuando promovió cambios legales similares que no prosperaron.

Nerviosismo

El nerviosismo no fue para menos. Gran parte de los ingresos de la banca derivan de comisiones cobradas. En el 2017, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la banca comercial obtuvo 108,000 millones de pesos por este concepto. El propio organismo refiere que el sector bancario mexicano tiene registradas 5,310 comisiones. De hecho, este organismo, que hoy todavía encabeza Mario Di Costanzo, hace unos meses consideró que había espacio para que los bancos bajaran sus comisiones que cobran a los clientes.

La iniciativa de Morena, que en tribuna expuso la senadora Alicia Caraveo, refirió, con base en información de la propia Condusef, que la banca en México ocupa el tercer lugar de América Latina en registrar mayores ganancias, respecto a sus ingresos totales, por el cobro de comisiones a sus clientes. (Con información de Rolando Ramos y Alberto Molina)

Ingresos importantes

Cifras de la Condusef revelan que en el 2017 el ingreso de la banca por cobro de comisiones ascendió a 108,000 millones de pesos, 8% más que en el 2016. El grueso de éstas, 75,103 millones, derivó por créditos otorgados.

Y dentro de los productos de crédito otorgados, es la tarjeta de crédito la que más ingresos por cobro de comisiones reditúa a la banca, con 62,596 millones de pesos (83% del total de las comisiones recibidas por todos los productos de crédito).

“El cobro de la anualidad (de la tarjeta de crédito) a los usuarios representa 25% de los ingresos de la banca en materia crediticia”, señala la Condusef.

El resto de ingresos por cobro de comisiones deriva de conceptos como captación y servicios y otras tarifas no especificadas.

Para Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, las propuestas de no cobro de comisiones de los bancos son factibles, menos en tres casos: la de que no se cobre en retiro con tarjeta de crédito, pues lo que se busca es que haya menos efectivo en la calle; el que se suspendan cinco días los intereses moratorios, dado que se fomentaría la cultura del no pago, y lo referente a los cheques.

Para el funcionario lo ideal sería también que la prohibición de cobro de ciertas comisiones se extendiera también a otros intermediarios no bancarios como sofomes, sofipos, uniones de crédito y cajas de ahorro, dado que son muy elevadas.

Respecto a la iniciativa de Morena en el Senado para prohibir el cobro de ciertas comisiones, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que analizará el contenido del proyecto, a fin de identificar sus alcances, establecer sus posibles implicaciones y dialogar con los actores relevantes.

En un breve pronunciamiento, el organismo gremial ratificó su compromiso para brindar el mejor servicio y ofrecer los mejores productos a sus clientes.

Destacó que el trabajo coordinado con las autoridades reguladoras y legisladores es fundamental para fortalecer la transparencia e información para sus usuarios, acerca de los productos y servicios que ofrece, con el fin de intensificar aún más el ambiente de competencia en beneficio de clientes y usuarios.