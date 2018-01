La burbuja de las criptomonedas es uno de los principales peligros potenciales para la economía en el primer trimestre del 2018, junto al mercado de bonos, el bursátil, el de capital privado y capital riesgo o el sector inmobiliario, según un informe publicado por Saxo Bank.

Entre los segmentos que pueden vivir una burbuja o crecimientos exponenciales con eventual corrección, señala el estudio, destaca el de las divisas digitales, que vivirán un año “decisivo” para conocer si este mercado crecerá hasta el billón de dólares o sufrirá una mayor regulación, hasta incluso la prohibición, por parte de las autoridades.

Saxo Bank insiste en que, aunque la criptodivisa ethereum parece ser uno de los activos con mayor utilidad en la economía, invertir en ellos conlleva un riesgo alto debido a la elevada volatilidad.

En cuanto a la renta variable, el estudio explica que “hay algunos indicios de una burbuja de precios en las acciones, cada vez más caras, y que, por tanto, una nueva recesión económica sería el mayor riesgo para una gran corrección”.

En el mercado de bonos, Saxo Bank indica que será muy difícil hacer frente al aumento de los rendimientos en los títulos a 10 años, por lo que recomienda cuidado.

El 2018 debería ser, además, un año “mucho más volátil y dinámico” para las divisas, con un dólar débil hasta finales del ejercicio frente al euro, la libra esterlina y el yen japonés, especialmente si la inflación en Estados Unidos se acelera, añade el estudio.

UN ENORME RIESGO: BANCO DE ESPAÑA

Por su parte, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advirtió que las criptomonedas, como el bitcoin, son activos con un enorme riesgo dada su elevada volatilidad.

Durante su intervención en un coloquio, Linde también incidió en que las criptomonedas no son divisas o monedas, sino activos, y recordó que no ofrecen interés, rentabilidad o un plazo de amortización.

“Las criptomonedas no son monedas, son activos de enorme riesgo. No hay más que ver cómo sube y cómo baja (su cotización). Hay que distinguirlos de nuevas tecnologías como las denominadas fintech, no tienen nada que ver”, destacó.

Además, aseguró que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que han creado un grupo de trabajo para avanzar conjuntamente en la supervisión de este tipo de activos, están comenzando a aprender sobre ellos.

“Es una explosión tecnológica muy fuerte, enorme, muy complicada, y estamos empezando a aprender, tanto en el sentido regulatorio como en el operativo”, dijo.

La CNMV se sumó a las advertencias de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) en relación con las criptomonedas y las denominadas ofertas iniciales de criptomonedas (Initial Coin Offering o ICO).

El pasado 11 de diciembre el presidente de la SEC, Jay Clayton, advirtió que la protección de los inversionistas con estas opciones de inversión es “sustancialmente” menor que en los mercados tradicionales, lo que incrementa las probabilidades de fraude.

A pesar de que el entorno normativo de ambos mercados es diferente, la CNMV estima que las consideraciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el comunicado de la SEC pueden ser una guía útil para inversionistas.