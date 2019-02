Crédito Real finalizó su "pricing" de notas no garantizadas por 400 millones de dólares, con vencimiento en 2026, las cuales fueron ofrecidas a inversionistas internacionales.

La institución financiera precisó que la tasa de interés de las notas es de 9,500%, pagadera semestralmente y podrán saldarse anticipadamente a partir del cuarto año de la fecha de colocación.

Los recursos obtenidos de esta colocación se usarán en cuatro objetivos: recomprar las notas denominadas “7,500% Senior Notes due 2019” en circulación, pagar pasivos bancarios de corto plazo, pagar los honorarios y gastos incurridos en relación con esta oferta y para usos corporativos generales.

En un comunicado expuso que las notas fueron ofrecidas en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933 y fuera de ese país bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

Crédito Real señaló que los agentes colocadores de la emisión fueron Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs &Co. LLC.

Asimismo, resaltó que las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor´s le otorgaron a esta oferta una calificación de “BB+”, en escala global, debido a la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de esta firma especializada en atender a la gente no atendida por la banca tradicional.

Asimismo, indicó que esta colocación exitosa de notas no garantizadas se suma a otros reconocimientos que ha tenido la firma, a la que expertos analistas como Grupo Financiero Ve por Más la enlistan entre las emisoras favoritas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para invertir en 2019.

Cabe destacar que la entidad financiera recibió una sobredemanda en la participación de las notas, la cual fue superior a 2.5 veces el monto ofrecido.

