En el 2016, Old Mutual a nivel global anunció que iba a emprender un análisis estratégico (realizado por Goldman Sachs y otros bancos globales) entorno a una gestión separada, y en dicha evaluación, determinan concentrarse en su país de origen, Sudáfrica, y enfocar su estrategia de crecimiento en África.

El enfoque de Old Mutual cambió de una compañía de mercados emergentes a una compañía enfocada a África, “ésa fue la determinación del Consejo de Administración y veían una forma de detonar el precio de su acción”, comentó David Buenfil, CEO de Old Mutual para Latinoamérica y Asia.

El camino ha sido largo. Old Mutual vendió sus operaciones de India, Estados Unidos, Inglaterra, incluso, decidieron reducir a 20% sus acciones en el banco de Sudáfrica, para sólo participar en los mercados de seguros y de manejo de inversiones en el continente africano.

“Hace algunos meses, la empresa toma la determinación de revisar el rumbo de las operaciones en Latinoamérica, ya que son operaciones rentables, que han tenido buen crecimiento, pero que son distantes del continente africano de forma gerencial y que no van de acuerdo con su nueva estrategia”, dijo Buenfil.

Aunque el contexto era incierto para las operaciones en la región, en marzo del presente año, CMIG International, compañía financiera registrada y domiciliada en Singapur, firmó un contrato con Old Mutual, para adquirir 100% de sus operaciones en América Latina. “Ésa fue una operación como caída del cielo, que nos da una oportunidad de crecimiento”.

Conociendo al nuevo aliado

David Buenfil está encargado de las operaciones en América Latina y también de Asia. “Estando en India y en China me topé con el grupo CMIG, que cuenta con una gran reputación y quiere ser como el Warren Buffett de Asia, donde es una holding financiera, que tiene varias divisiones”.

Actualmente, CMIG es el segundo grupo más grande de aviación global, cuentan con negocios inmobiliarios (son dueños de una parte importante de Shanghai), de energía renovable (granja de páneles fotovoltaicos más grande del mundo)y participan en empresas de: salud, tecnología, del sector financiero y leasing.

La holding china tiene 40,000 millones de dólares de activos y está formada por las 60 principales empresas privadas de China. Y cuentan con un Consejo Asesor Global, donde participan: Angus Deaton, premio Nobel de las Ciencias Económicas del 2015, Shaukat Aziz, ex primer ministro de Pakistán, Marek Belka, ex primer ministro de Polonia, Dominique de Villepin, ex primer ministro de Francia, Ronald Dennis, CEO de McLaren Technology Group, Stephen A. Orlins, presidente del Comité Nacional de Relaciones Estados Unidos-China, Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea, ex primer ministro de Italia, entre otros.

En el 2016, CMIG International adquirió Sirius International Insurance Group, una de las principales compañías en seguros y reaseguros de origen sueco que actualmente cuenta con clientes de 142 lugares en el mundo, entre los que destacan: Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Singapur, Suiza y Canadá.

A la empresa asiática, le gustó el modelo de negocio de Assett Management y de seguros de Old Mutual en Latinoamérica. Por ello, CMIG International, con sede en Singapur, y que tiene una orientación hacia el sector financiero global es la división que hace la oferta por las operaciones, que contemplan: México, Colombia y Uruguay.

David Buenfil, CEO de Old Mutual para Latinoamérica y Asia, dijo desconocer la cifra de la operación; sin embargo, Reuters publicó que la transacción tendría un intercambio de 300 millones de dólares.

Estrategia de CMIG en AL

CMIG International toma a Old Mutual Latinoamérica como su primera inversión en la región, para ser la punta de lanza.

“Estamos encantados. Pasamos de una situación en donde existía incertidumbre por no ser el core del negocio y de que no se veía posibilidad de crecimiento regional, a ser la entrada en América Latina. Nos topamos con CMIG que traen todas las ganas del mundo de crecer, y que además cuentan con el capital, quieren mantener el equipo. Como holding financiero quieren comprar buenas compañías y apoyar al actual equipo directivo y administrativo en su estrategia de expansión”, dijo David Buenfil.

El contrato de CMIG International establece que la transacción incluye la operación de la plataforma de multicompañías financieras que incluyen negocios de pensiones, seguros de vida, fondos mutuos, comisionista de bolsa y asesoría en inversiones con un total de activos bajo administración por más de 13,500 millones de dólares en México, Colombia y Uruguay. Y la marca Skandia, por ello, el conglomerado asiático decide el retorno de la marca Skandia.

“Todo está sujeto a las aprobaciones regulatorias esto puede tardar un poco de tiempo, porque para que se cierre la transacción está limitado a la autorización en Colombia, México y Uruguay y no podemos cambiar la marca hasta que quede aprobado la operación. En este momento, seguimos bajo la marca Old Mutual quien sigue respaldando la operación, pero esperamos ser nuevamente Skandia respaldado por CMIG... Nuestro crecimiento había sido orgánico, y esto nos abre la puerta a explorar crecimiento inorgánicanico, a través de nuevas adquisiciones”, mencionó David Buenfil.

El CEO de Old Mutual para Latinoamérica y Asia estima de ocho a 12 meses para obtener las aprobaciones regulatorias.

“Los clientes van a ser parte de ese crecimiento importante y le daremos continuidad a nuestro proyecto de finanzas personales y de formación de ahorro patrimonial de largo plazo”, concluyó David Buenfil.

