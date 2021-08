La popularidad de Bitcoin continúa creciendo con grandes y pequeños inversores. Otros, sin embargo, se muestran escépticos. ¿Qué deberíamos pensar realmente de ello? ¿debería invertir en Bitcoin?

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una criptomoneda, o sea, una moneda virtual. Por lo que no hay moneda o billete de Bitcoin.

Bitcoin fue creado en 2008 por Satoshi Nakamoto. Fue la primera criptomoneda puesta en circulación. Hoy en día, es sin duda la moneda virtual más famosa. Estos son los principios fundamentales en los que se basa.

Blockchain

Se refiere al sitio que contiene todas las transacciones realizadas en Bitcoin. Las transacciones se registran y validan en grupos (bloques). Cada nuevo bloque de transacciones se suma a los anteriores para formar una cadena. Ofrece un nivel muy alto de protección de datos.

Minería

La operación minera consiste en validar los bloques de transacciones para agregarlos al blockchain. Los mineros garantizan la integridad y seguridad de la cadena de bloques de Bitcoin y, por lo tanto, de toda su red.

Descentralización

Bitcoin funciona con un sistema descentralizado. A diferencia de los bancos centrales que manejan las monedas tradicionales, no existe una entidad que ejerza autoridad sobre la red Bitcoin.

El objetivo de Bitcoin

El objetivo de Bitcoin es facilitar las transacciones. Es una forma de enviar dinero de forma rápida y económica. De hecho, dado que las transacciones se realizan directamente entre dos personas, los intermediarios que cobran comisiones son limitados. De hecho, las únicas tarifas están destinadas a recompensar a los menores por su trabajo de validación.

Pero la ambición de Bitcoin no es solo usarse para enviar grandes sumas de dinero en línea. La idea es más bien constituir un medio de pago accesible para todos, por lo que no es necesario abrir una cuenta bancaria para poder intercambiar bitcoins. Todo lo que necesita es un dispositivo con conexión a Internet. Eventualmente, Bitcoin podría usarse para transacciones cotidianas comunes como comprar café, pagar en un restaurante, etc.

¿Hasta dónde puede llegar Bitcoin realmente?

Está claro que la criptomoneda ha tenido una verdadera historia de éxito. Cuando comenzó y hasta 2013, podía invertir en Bitcoin con pocos dólares. ¡Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces! El precio de Bitcoin ha aumentado gradualmente a lo largo de los años. Por ejemplo, el año pasado superó todos los récords llegando a su máximo histórico. Hoy en día, el precio de Bitcoin ronda los 46,000 dólares.

Como ocurre con la mayoría de las criptomonedas, la evolución del precio de Bitcoin depende principalmente de la ley del mercado, es decir, del equilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, debes saber que la oferta de Bitcoin es limitada. De hecho, el número máximo de tokens de bitcoin en circulación se ha establecido en 21 millones. Hasta la fecha, se han creado menos de 19 millones de bitcoins. Se espera que el último bitcoin entre en circulación alrededor de 2140.

Por lo tanto, es sobre todo la demanda la que impulsa el precio de Bitcoin. Para continuar su progresión, debe aumentar su popularidad y convencer a cada vez más usuarios. No cabe duda de que los principales actores del mercado tienen un papel importante que desempeñar. Por ejemplo, PayPal envió una señal positiva muy fuerte al decidir aceptar pagos de Bitcoin a partir de 2020. La publicidad de grandes nombres como Elon Musk, el jefe de Tesla, también está contribuyendo a que más personas inviertan en Bitcoin.

Más allá de su popularidad, el futuro de Bitcoin está determinado principalmente por su capacidad para proporcionar una solución concreta a problemas futuros. Bitcoin ya se ha establecido como un refugio seguro a menudo en comparación con el oro. Su sistema descentralizado ha permitido a muchos usuarios luchar contra la inflación en países como Venezuela, por ejemplo. Frente a la creciente desconfianza de los sistemas bancarios tradicionales, la criptomoneda lleva ventaja.

¿Cómo invertir en Bitcoin?

Debido a la popularidad de Bitcoin, hoy en día hay muchos estafadores que solo quieren su dinero, por eso es muy importante que se asegure de invertir en Bitcoin en páginas seguras y reguladas.

Si está considerando maximizar su inversión, podrá encontrar toda la información necesaria dejando sus datos aquí.