El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la 85 edición de la Convención Bancaria abordará la venta de Banamex, la inversión y el costo de comisiones que cobran las instituciones financieras.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario indicó que su primer mensaje a los banqueros será “que no dejen de aprovechar, para impulsar el desarrollo del país, la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras”.

Indicó que, desde su perspectiva, desde hace mucho tiempo en el país “no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado, no hay depreciación en la moneda. No ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda”.

Consideró que “nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo. Hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad”.

López Obrador indicó que en la Convención Bancaria también abordará el tema de la venta de Banamex, y se pronunció porque la compra sea por parte de mexicanos.

“Queremos que sean mexicanos los que adquieran este banco, que tengan solvencia económica para proteger a los ahorradores que estén dispuestos a mantener todo el acervo cultural del banco en nuestro país, que no se vaya al extranjero(...) son de las condiciones básicas.

“También que no tengan adeudos fiscales, que estén al corriente en el pago de sus contribuciones y que paguen el impuesto que va a significar la venta de Banamex”.

Indicó que el cobro de comisiones por envío de remesas también será un tema que abordará con los banqueros de México.

“Esas remesas se depositan y se envían por el sistema bancario. Yo hice el compromiso desde la primera Convención Bancaria de que íbamos a dar a conocer qué bancos ofrecían las mejores condiciones para nuestros paisanos que envían remesas a sus familiares.

jorge.monroy@eleconomista.mx