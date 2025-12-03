UE busca actuar como superregulador financiero

La Unión Europea (UE) presentará hoy sus planes para crear un superregulador financiero, como parte de una iniciativa para reforzar la supervisión en todo el bloque con la esperanza de ganar autonomía respecto a Estados Unidos (EU).

Según una versión preliminar de la propuesta a la que ha tenido acceso la AFP, el organismo de control actual de la UE vería reforzadas sus competencias supervisoras sobre las de los reguladores nacionales.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por su sigla en inglés) supervisaría las criptomonedas, las bolsas de valores y los gestores de activos en los 27 países del bloque.

El plan, que inicialmente iba a presentarse ayer pero que ahora se espera para hoy, supone un primer paso hacia la creación de un mercado de capitales unificado que ayudaría a las economías europeas en declive a competir mejor con las de más rápido crecimiento de EU y Asia.

Sin embargo, algunos países se oponen a transferir el control total a la institución con sede en París.

Control centralizado de las criptomonedas

Se trata de un tema delicado en un momento en el que el bitcoin ha caído 30% en dos meses y crece el temor a una burbuja tecnológica.

Bruselas está considerando transferir a la AEVM la supervisión y la concesión de licencias a los proveedores de servicios relacionados con los criptoactivos.

Esta función ha sido desempeñada por las autoridades nacionales en virtud de una normativa sobre criptomonedas a escala de la UE puesta en marcha a finales del año pasado. Sin embargo, algunos países han sido acusados de ser demasiado indulgentes.

En julio, la ESMA criticó la laxitud de la supervisión en Malta, que ha atraído a numerosas criptomonedas e inversionistas.