Zócalo de CDMX lleno por el México-Corea del Sur: SSC abre accesos controlados tras evaluar capacidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que la plancha del Zócalo capitalino alcanzó su capacidad máxima de afluencia debido a la gran cantidad de aficionados que se congregaron en el Fan Fest para presenciar el partido entre las selecciones de México y Corea del Sur del Mundial 2026, este jueves.

Ante la saturación de la Plaza de la Constitución, las autoridades implementaron un protocolo preventivo y, a través de sus redes sociales oficiales, emitieron un aviso para exhortar a la ciudadanía a no intentar ingresar a la zona central y disfrutar del encuentro a través de las 11 pantallas gigantes instaladas en el perímetro o acudir al Festival Futbolero en la Plaza de Garibaldi.

Más tarde, la Secretaría informó que luego de realizar una evaluación minuciosa de la situación al interior del evento, personal de la Policía Metropolitana realizó adecuaciones logísticas para garantizar la integridad física de los asistentes.

Tras asegurar las condiciones de seguridad, los elementos policiales abrieron de manera controlada los accesos ubicados en las calles 20 de Noviembre, así como en la esquina de Madero y Palma, permitiendo el ingreso de un grupo adicional de aficionados.

Alternativas para ver el partido

Para aquellos seguidores que no pudieron ingresar a la explanada principal, la SSC recordó que se mantienen activos diversos puntos de transmisión en calles aledañas:

Avenida Juárez : Frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central.

: Frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central. Calle 20 de Noviembre: En los cruces con República de Uruguay, Mesones y Regina.

En los cruces con República de Uruguay, Mesones y Regina. Calle Pino Suárez : Esquinas con República de Uruguay y República del Salvador.

: Esquinas con República de Uruguay y República del Salvador. Calle Palma : Cruces con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre.

: Cruces con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre. Calle 5 de Mayo: Esquina con Isabel la Católica.

Las autoridades capitalinas mantienen un despliegue operativo en la zona para agilizar el flujo peatonal y salvaguardar la seguridad de los miles de hinchas que se dieron cita en el corazón de la estructura mundialista.