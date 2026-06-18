Ve Trump falta de combate al narco en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México es controlado por los cárteles, al tiempo que señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mandataria intimidada por el crimen organizado.

“México ha perdido el control de su país, los cárteles dirigen México (...) la presidenta (Claudia Sheinbaum) es una mujer muy buena, pero es una mujer muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México”, declaró el mandatario estadounidense.

En el marco de su participación en la cumbre del G7, realizada en Francia, Trump aseguró que su gobierno se centrará en atacar al crimen en su frontera sur vía terrestre.

Audiencia de Caro

Por otra parte ayer, se informó que la Fiscalía de Nueva York dialoga un posible acuerdo de culpabilidad con la defensa de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, detenido en Estados Unidos; asimismo se informó que pidió un jurado anónimo.

De cara a la realización del juicio en contra del exlíder criminal, se informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a una corte federal de Brooklyn mantener bajo reserva la identidad de los miembros del jurado.

También pidió el jurado sea puesto bajo "secuestro parcial" para que cada miembro sea trasladado hacia y desde la Corte por el Servicio de Alguaciles Federales (US Marshalls), y se les mantenga fuera del alcance de los medios de comunicación.

Por otro lado, se indicó que la siguiente comparecencia de Caro Quintero se llevará a cabo el 1 de octubre. Su juicio está programado para 2027.

“Caro Quintero ha demostrado la habilidad para usar recursos sustanciales, incluso estando recluido, en sus esfuerzos para subvertir la justicia. Mientras estaba preso en México, Caro siguió dirigiendo a su organización de narcotráfico por medio de intermediarios”, afirmó la fiscalía.

También advirtió que la amplia e intensa cobertura de prensa sobre este caso se incrementará conforme se acerque el juicio, por lo que la atención de los medios puede generar presión significativa hacia los jurados para llegar a un veredicto.