Ve Harfuch mayor colaboración con Godoy en FGR

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde octubre de 2024 a noviembre de 2025 han sido detenidas, en Michoacán, 932 personas por delitos de alto impacto; se han asegurado casi 23 toneladas de droga; 924 armas de fuego y se han desmantelado 17 laboratorios para producción de metanfetaminas.

“A las familias de Michoacán les reiteramos que la seguridad del estado es una prioridad nacional”, afirmó.

Durante conferencia de prensa, por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el titular de la SSPC detalló que el estado cuenta actualmente con un despliegue reforzado de 12,514 elementos federales y estatales, apoyados con unidades de investigación, tecnología para seguimiento de objetivos prioritarios, drones, helicópteros, torres de vigilancia y células contra explosivos. Sólo la Sedena ha desplegado 10,506 efectivos, priorizando operativos en Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán.

Además, dijo que la Estrategia Nacional contra la Extorsión —activa desde julio— contempla una subsede de la Unidad Antiextorsión en Michoacán y la capacitación de operadores del 089 para manejo de crisis. También, en Uruapan, la Sedena construirá un nuevo cuartel para apoyar a la policía municipal y entregará más de mil fusiles G3 en comodato a corporaciones estatales y municipales.

Por otro lado, el secretario detalló que las acciones realizadas han permitido 478 detenciones por extorsión en el país, 180 de ellas en Michoacán.

Entre los casos destacados, García Harfuch mencionó la captura de Pedro “N”, señalado como distribuidor de drogas y extorsionador; así como de Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada. También se localizaron dos campamentos criminales en operativos interinstitucionales.

El funcionario federal reiteró avances en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, pues además de la detención de Jorge Armando “N”, alias el Licenciado, identificado como uno de los autores del crimen y presunto coordinador de la célula agresora, también informó sobre la detención de policías municipales involucrados, así como Jaziel Antonio “N”, a quién se le acusó de reclutar personas en centros de rehabilitación para integrarlas a grupos criminales.

Fuerzas Armadas

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que, como parte de los planes Paricutín, Contención Uruapan, entre otros, el pasado 8 de noviembre arribaron 1,980 elementos adicionales, que se sumaron a los 4,386 ya presentes en el estado. A ello se añadieron 4,140 efectivos de mandos territoriales, lo que elevó el despliegue total a 10,506 elementos.

Mientras que, a partir del 11 de noviembre, estas fuerzas establecieron 376 servicios operativos, priorizando los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán, apoyados por helicópteros, drones, sistemas antidrón, vehículos desminadores y torres de inspección.

Además, que la Sedena instaló un Centro Gobernador de Inteligencia en la 21 Zona Militar en Morelia, con participación del Centro Nacional de Inteligencia, la fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Guardia Nacional. Lo que, según su declaración, permitió generar 19 órdenes técnicas de investigación y conformar dos células tácticas de inteligencia en Morelia y Apatzingán.

Por otro lado, comunicó sobre la realización de 22 operaciones aéreas y se instalaron 17 torres de inspección para combatir el robo de vehículos. Mientras que la coordinación con fiscalías permitió ejecutar 54 diligencias, 25 órdenes técnicas de investigación y 29 órdenes de aprehensión. También se integraron 126 bases de operaciones interinstitucionales.

La Guardia Nacional, por su parte, instaló 55 puestos de inspección con 1,650 elementos, realizó 1,750 acciones de proximidad social y estableció 51 puntos de atención ciudadana. Se entregaron 1,500 volantes con números de denuncia, que han generado más de 70 reportes ciudadanos.

Raymundo Morales, titular de la Secretaría de Marina, dijo que la dependencia opera en Michoacán con 1,781 elementos, apoyados por helicópteros, drones tácticos, vehículos y buques para vigilancia marítima. En la costa, estas operaciones permitieron asegurar 2.5 toneladas de cocaína, que se suman a las 51 toneladas incautadas en la actual administración.

También destacó la detención de generadores de violencia vinculados a los Chapo Isidro y al Cártel de Sinaloa, así como la localización de laboratorios con precursores químicos y equipo especializado para producir metanfetaminas y pastillas de fentanilo.

Adicionalmente, informó sobre la detención internacional de “Alejandro N.”, quien fue asegurado en Europa tras coordinación con autoridades mexicanas.

Fiscalía General

Cuestionado al respecto, García Harfuch, afirmó que la relación de coordinación con el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, siempre fue “muy buena”. Sin embargo, señaló que con la llegada de Ernestina Godoy, como fiscal interina de la institución, se espera una mejora adicional, particularmente por la reconfiguración del equipo al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).

García Harfuch destacó que varios de los funcionarios que integran el equipo de Godoy ya han trabajado previamente con ella y con instancias del gabinete de seguridad federal, como es el caso de César Oliveros, quien —dijo— colaboró con Godoy durante aproximadamente seis años.

Además, el funcionario federal subrayó que esta continuidad y familiaridad entre equipos permitirá mejorar los procesos internos.

El pasado 27 de noviembre, el Senado de la República aprobó la renuncia de Gertz Manero como fiscal general de la República, en medio de un intenso debate político y cuestionamientos sobre la legalidad y los motivos reales de su salida.

Antes de retirarse, Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy Ramos, hasta entonces consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, lo que por ley la convirtió en fiscal general interina. Godoy permanecerá en el cargo mientras el Senado realiza el proceso para elegir a una persona titular definitiva, para lo cual ya se emitió la convocatoria pública correspondiente.