Theaterwelt: cuando el teatro responde al miedo con historias de migración

En buena parte de Europa, la migración ha vuelto a ocupar el centro del debate público. La llegada de nuevos flujos de personas desplazadas por conflictos, crisis económicas o persecuciones ha reactivado discusiones sobre fronteras, identidad y seguridad, mientras partidos de extrema derecha y sectores conservadores han encontrado terreno fértil para impulsar discursos que reducen un fenómeno profundamente humano a estadísticas o amenazas.

Frente a ese escenario, el teatro propone otra forma de mirar. En lugar de cifras, ofrece nombres; en vez de categorías, plantea historias. Ésa es la apuesta de la décima edición de Theaterwelt, el festival impulsado por el Goethe-Institut Mexiko, la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman de la UNAM, la Embajada de Suiza en México y el Foro Cultural de Austria, que desde este jueves 6 al 30 de agosto presentará cuatro textos de dramaturgia contemporánea de habla alemana adaptados al español y reunidos bajo un mismo eje: la migración.

Curiosamente, el tema fue definido hace alrededor de año y medio, cuando comenzó la planeación del encuentro, mucho antes de que la coyuntura europea volviera a colocar el fenómeno migratorio entre los asuntos más polarizantes.

"Vimos que la migración es un tema que globalmente tiene mucha importancia desde hace mucho tiempo, pero ahorita hay un auge de esa importancia. Por eso escogimos un tema que conecta a muchos países y muchos continentes", explica en entrevista Jessica Müller, directora de Programación Cultural del Goethe-Institut Mexiko y coordinadora de la red del instituto para México, Centroamérica y el Caribe.

Jessica Müller, coordinadora de la red del instituto para México, Centroamérica y el Caribe.Ricardo Quiroga

Cuatro historias, un mismo fenómeno

Cada dos años, Theaterwelt traduce al español textos recientes de la dramaturgia en lengua alemana para ser presentados como lecturas escénicas —cercanas ya al semimontaje— por directoras, directores y elencos mexicanos. La intención no es únicamente acercar al público nacional a nuevas voces europeas, sino propiciar un diálogo entre dos regiones donde la migración constituye una experiencia cotidiana, aunque desde perspectivas distintas.

Las cuatro obras elegidas este año ofrecen miradas complementarias sobre el desplazamiento humano.

Una de ellas es “Djinns”, adaptación teatral realizada por Selen Kara de la celebrada novela de la escritora alemana Fatma Aydemir, hija de inmigrantes turcos y una de las voces más relevantes de la literatura alemana contemporánea. Su obra explora la experiencia de crecer entre dos culturas y las tensiones que atraviesan a distintas generaciones de una misma familia migrante.

El festival también presentará “Pembo”, de Ayşe Bosse, autora germano-turca especializada en literatura para niñas, niños y jóvenes. La historia sigue a una pequeña que deja Turquía para instalarse con su familia en Alemania, enfrentando el reto de construir una nueva identidad sin renunciar a la anterior.

Otra de las obras es “Minihorror”, adaptación escénica realizada por Aslı Kışlal de la novela homónima de la escritora serbio-austriaca Barbi Marković, quien emigró desde Belgrado a Viena y ha convertido esa experiencia en parte central de una narrativa donde el humor, el absurdo y la vida cotidiana revelan las tensiones de habitar entre distintas lenguas y culturas.

Completa la selección “Los que se fueron”, escrita por Anaïs Clerc y Yazan Melhem, una reflexión sobre las razones que obligan a abandonar el país de origen y sobre la manera en que las sociedades receptoras suelen reducir a quienes migran a una sola condición.

Escena de la obra de teatro, Los que se fueron.Cortesía

"Muchas veces se perciben únicamente como migrantes, pero no como personas", resume Müller sobre una de las ideas que atraviesan varias de las obras propuestas.

Del dato a la empatía

Para Müller, el teatro, entre otras artes, tiene una capacidad que el debate político suele perder: devolver el rostro a quienes suelen aparecer reducidos a porcentajes.

"La cultura ayuda porque ves las historias y no solamente ves los números", afirma Müller. "Creo que ayuda a concientizar, a humanizar y a generar empatía."

La reflexión cobra especial relevancia en Alemania, donde la migración atraviesa tanto la vida cotidiana como la discusión política. El país alberga desde hace décadas importantes comunidades de origen turco, árabe, balcánico y de otras regiones del mundo, al tiempo que enfrenta un envejecimiento demográfico que ha incrementado la necesidad de mano de obra extranjera en diversos sectores económicos. Sin embargo, esa realidad convive con un ambiente de creciente polarización.

"La migración puede enriquecer muchísimo la cultura y la sociedad. Es importante reconocer todo ese potencial. Pero también hay mucho odio ahorita en Alemania; es una situación muy difícil porque mucha gente se siente amenazada y cree que la migración viene a quitarles algo, cuando en realidad necesitamos a muchas personas migrantes para distintas áreas de Alemania y de Europa en general."

A juicio de la gestora cultural, parte del problema radica en la simplificación de un fenómeno complejo.

"Hay direcciones políticas que dan respuestas aparentemente fáciles para preguntas muy complejas. Y, con la velocidad de las redes sociales y la desinformación, muchas personas terminan creyendo esas respuestas".

Un diálogo entre Europa y México

Aunque el festival presenta dramaturgia de Alemania, Austria y Suiza, sus organizadores subrayan que las historias dialogan naturalmente con México, un país que al mismo tiempo es lugar de origen, tránsito, destino y retorno de millones de personas migrantes. Por ello, el encuentro busca construir puentes más que establecer comparaciones.

En un momento en que buena parte del debate internacional vuelve a concentrarse en fronteras, controles y estadísticas, Theaterwelt apuesta por recordar que toda migración comienza con una historia individual. Y que quizá el teatro, más que ofrecer respuestas, puede abrir el espacio necesario para escucharla antes de juzgarla.

Un espacio para conversar

Después de cada lectura dramatizada habrá sesiones de preguntas y respuestas con las y los dramaturgos invitados, mientras que el 12 de agosto Casa del Lago albergará un conversatorio dedicado al proceso de traducción, las distintas experiencias migratorias y la manera en que el teatro puede dialogar con ellas. Además, Theaterwelt extenderá parte de su programación a Guadalajara.

Cartel de Theaterwelt.Cortesía

10° Festival Theaterwelt

Tema: Migración

Del 06 al 30 de agosto de 2026

Sedes: Teatro El Granero del CCB, Goethe-Institut Mexiko, Casa del Lago

Obras a presentarse:

“Djinns”, Novela de Fatma Aydemir, adaptación teatral de Selen Kara.

Novela de Fatma Aydemir, adaptación teatral de Selen Kara. “Pembo” , Dramaturgia de Ayşe Bosse.

, Dramaturgia de Ayşe Bosse. “Minihorror”, Novela de Barbi Marković, Adaptación de Aslı Kışlal.

Novela de Barbi Marković, Adaptación de Aslı Kışlal. “Los que se fueron”, Dramaturgia de Anaïs Clerc y Yazan Melhem

Consulta el programa en: https://www.goethe.de/ins/mx/es/kul/thea/theaterwelt2026.html