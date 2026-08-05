Buque petrolero reporta explosiones al pasar por el estrecho de Ormuz

Un buque petrolero dijo haber oído explosiones al pasar por el estrecho de Ormuz, cerca de Omán, informó el jueves una agencia marítima británica, en momentos en que se discute la administración de esta ruta naval en medio de la guerra en Oriente Medio.

"El capitán de un petrolero informó haber oído dos explosiones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz", publicó en X la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), un incidente ocurrido unos 16 kilómetros al sureste de Kumzar, Omán.

"El informe confirma que la tripulación y el navío están a salvo. No se reportaron daños ambientales", agregó UKMTO.

Irán, que ha tomado control de facto del estrecho desde el inicio de la guerra de Oriente Medio, el 28 de febrero, ha disparado contra barcos que no siguen sus rutas autorizadas por Ormuz, una vía crucial para el tránsito de hidrocarburos.