Donald Trump arremete otra vez contra México y Canadá 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México, China, Japón, Corea del Sur y Alemania se han aprovechado de su país por medio de la imposición de aranceles.

En un evento realizado este miércoles en las Vegas, Nevada, el mandatario también calificó a Canadá como "desagradable", al advertir que la dinámica comercial de Estados Unidos ya no favorece a dichos países y destacó que su gobierno revirtió la situación.

"Nos han perjudicado durante años con aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos. Por Canadá, Canadá es repugnante. Sí, sí lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero son desagradables. Un liderazgo repugnante. Y México. Todos lo han hecho", dijo Trump durante su visita al Red Rock Casino Resort and Spa para promover la reciente iniciativa de alivio fiscal de su administración.

El presidente estadounidense destacó el regreso de plantas manufactureras al país y la recuperación de la industria manufacturera, principalmente en el sector automotriz.

Los comentarios de Trump se dan poco más de una semana después de que una delegación estadounidense se reunió con autoridades mexicanas en la Ciudad de México para la tercera ronda de negociaciones para la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras tres días de reuniones en la Ciudad de México, ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones a principios de septiembre en Washington, con el objetivo de seguir acercando posiciones antes de que termine el año.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, quien además sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.