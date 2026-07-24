Zeekr y Lynk & Co inauguran una nueva "House" en Polanco y extienden su alcance en México

Hace casi dos años, Geely Holding Group decidió expandirse en México al traernos dos marcas nuevas: Zeekr y Lynk & Co, ambas jugando en el segmento premium aunque con diferentes enfoques de trenes motrices, tamaños y hasta experiencias.

Zeekr | Lynk & Co House PolancoOSOFANG

Hoy ambas están más que posicionadas: en conjunto se colocaron en el cuarto lugar de ventas del segmento premium en México, tan solo detrás de BMW, Mercedes-Benz y Audi. Para seguir con su expansión nacional, la marca abrió un Zeekr | Lynk & Co House en Polanco, ubicado en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 161, Ciudad de México.

Durante la inauguración de este House también tuvimos oportunidad de entrevistar a Efraín Gamboa, Director de Desarrollo de la Red de Distribuidores y Ventas para ambas marcas.

Inauguración Zeekr | Lynk & Co HouseOSOFANG

Zeekr 7X y Lynk & Co 08: los modelos más vendidos en México

Durante la charla, Gamboa nos confirmó que actualmente el Zeekr 7X y el Lynk & Co 08 son los productos más fuertes de estas marcas:

"Mira, de nuestra actual gama —siete modelos entre Zeekr y Lynk & Co— tenemos dos que han sido especialmente exitosos: el Zeekr 7X, totalmente eléctrico, y el Lynk & Co 08. Nos da mucho gusto, porque son dos vehículos extraordinariamente llamativos en cuanto a diseño. El 7X, muy particularmente, por todo el equipamiento que tiene, por lo versátil y por el rango de autonomía. Y del Lynk & Co 08: ayer hablábamos con algunos de nuestros clientes —porque queremos escuchar sus opiniones— y hay tres cosas que me llaman mucho la atención: se sorprenden de la potencia, se sorprenden del sonido —sistema de audio— y se sorprenden del equipamiento interior."

Cómo es un Zeekr | Lynk & Co House por dentro

Al hablar del diseño de las agencias, he de decir que los conceptos de los espacios creados para la coexistencia de Zeekr y Lynk & Co son bastante peculiares. Más allá de ser una agencia más, hay cuidado en el detalle y hasta experiencias sensoriales para hacer lucir mejor el producto y acompañar al cliente en el proceso de compra. Respecto a lo anterior el ejecutivo de la marca compartió lo siguiente:

"Fíjate que yo, como responsable de desarrollo de distribuidores y ventas, y con algunos años en la industria, me da mucho gusto ver en esta marca cosas diferentes. Todo mundo habla de 'ser diferente', pero aquí te puedo decir que no hay una distribuidora igual a la otra. Con el diseño que tenemos, incluimos Zeekr y Lynk & Co en un mismo espacio físico. Hemos intentado adaptarnos a las condiciones particulares de cada ciudad y de cada región, y sacarle el máximo provecho para que los clientes vean en cada ciudad algo distinto...

...Adaptamos incluso arquitectura local para incluirla en nuestras tiendas. Queremos que nuestros clientes lo vivan, que experimenten —decimos nosotros— con los cinco sentidos. Cuando lleguen, van a experimentar el aroma: 'Chic' es un aroma que desarrollamos específicamente para una experiencia olfativa superior, premium."

Expansión: 27 puntos de venta en México para finales de 2026

Al hablar de puntos de venta, quedó claro que la marca seguirá expandiéndose: para finales de este año esperan llegar a 27 puntos de venta en todo el país, y en 2027 buscarán crecer todavía más. Dónde está el nuevo Zeekr | Lynk & Co House Polanco

Aranceles a los autos chinos: la postura de Zeekr y Lynk & Co

Finalmente, acerca de los aranceles que el gobierno mexicano colocó a los autos eléctricos, el ejecutivo de la marca nos confirmó que ya trabajan en adaptarse a todo lo que esto conllevará:

"Nosotros, Zeekr y Lynk & Co, al ser parte del Grupo Geely, estamos muy confiados. Geely es uno de los grupos automotrices más grandes, no solo de China sino del mundo. El respaldo que tienen ambas marcas —logística, cadena de distribución, diseño— nos da la certeza de que Zeekr y Lynk & Co vienen para quedarse; no vienen a probar un par de años. Estamos pensando en el futuro. Somos respetuosos de las decisiones que toman todos los países en términos arancelarios; México no es la excepción. Es un mercado muy importante, maduro y exigente. Confiamos en la solidez del grupo para tener las herramientas para quedarnos en el largo plazo.

[…] Esa es la tranquilidad que queremos darle a nuestros clientes: la relación precio-valor de nuestros autos seguirá siendo un diferenciador muy importante en este entorno arancelario y hacia el futuro. Con el respaldo de Geely, a nivel nacional estamos muy confiados en que lo vamos a lograr."