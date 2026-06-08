La depresión tropical Dos-E se intensifica a tormenta tropical Boris frente a costas de Guerrero

La depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada de este lunes a la tormenta tropical Boris, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la mañana de este lunes, el centro del sistema se localizó aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Boris registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noreste a 4 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo, los desprendimientos nubosos asociados a la tormenta mantendrán lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en regiones del sur y la costa de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca.

También se prevén lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima y zonas del este y sur de Jalisco, así como en el centro, costa y suroeste de Michoacán. Para el suroeste del Estado de México se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, mientras que en Morelos y zonas del sur y oeste de la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros.

En las costas de Guerrero se prevé viento de 60 a 80 kilómetros por hora con rachas de entre 90 y 110 kilómetros por hora. En la costa de Michoacán y el oeste de Oaxaca se esperan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, mientras que en las costas de Jalisco y Colima se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Asimismo, se prevé oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, así como de 3 a 4 metros en las costas de Jalisco y Colima.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil.