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El Economista
Geopolítica

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Trump dice que EU e Irán están en conversaciones, pero que Teherán no está listo para un acuerdo

"Estamos hablando con ellos. Creo que se lo están tomando en serio. Creo que (...) se están mostrando, con diferencia, más serios de ​lo que les hemos visto nunca, ⁠pero eso ⁠no significa que ⁠vayamos a ‌llegar a ⁠un acuerdo. Ya veremos ​qué pasa", dijo Trump.

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El presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump. 

Reuters

El presidente ⁠Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos ⁠e Irán estaban ⁠en conversaciones para negociar el fin de su conflicto, pero reiteró que Teherán aún no estaba preparado para llegar a un acuerdo.

"Estamos hablando con ellos. Creo que se lo están tomando en serio. Creo que (...) se están mostrando, con diferencia, más serios de lo que les hemos visto nunca, ⁠pero eso ⁠no significa que ⁠vayamos a llegar a ⁠un acuerdo. Ya veremos qué pasa", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca

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