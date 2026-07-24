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Trump dice que EU e Irán están en conversaciones, pero que Teherán no está listo para un acuerdo
"Estamos hablando con ellos. Creo que se lo están tomando en serio. Creo que (...) se están mostrando, con diferencia, más serios de lo que les hemos visto nunca, pero eso no significa que vayamos a llegar a un acuerdo. Ya veremos qué pasa", dijo Trump.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos e Irán estaban en conversaciones para negociar el fin de su conflicto, pero reiteró que Teherán aún no estaba preparado para llegar a un acuerdo.
"Estamos hablando con ellos. Creo que se lo están tomando en serio. Creo que (...) se están mostrando, con diferencia, más serios de lo que les hemos visto nunca, pero eso no significa que vayamos a llegar a un acuerdo. Ya veremos qué pasa", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca