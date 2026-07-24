El valor de producción de las empresas constructoras creció 2.7% durante mayo: Inegi

La construcción de trenes de pasajeros se acelera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este viernes que el valor de producción de las empresas constructoras, en cifras desestacionalizadas, creció durante mayo 2.7%, en relación al mes previo (cuando subió 0.7%), y en comparación anual el alza fue de 7.5 por ciento.

La razón del incremento fue que las obras públicas relacionadas con transporte y comunicación subieron 9.3%, luego de que abril retrocedieron 1.5%, a tasa mensual. En estos trabajos se encuentran los ferroviarios relacionados con la construcción de los trenes de pasajeros de México a Querétaro, Pachuca, Nogales y Nuevo Laredo, en diferentes etapas.

Con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) las obras de edificación, que son desarrolladas principalmente por el sector privado, también remontaron en mayo, al aumentar 0.7%, luego de una baja de 1.6 por ciento.

Estos dos tipos de obra representan cerca del 70% del valor total de producción.

Los trabajos de agua, riego y saneamiento crecieron en mayo 14.3% (un mes antes lo hicieron 10.3%), los de electricidad y telecomunicaciones se desplomaron 2.3%, luego de crecer un mes antes 9.9%, los de petróleo y petroquímica subieron 3.9% (en abril aumentaron 2.5%) y los de otras construcciones subieron 0.1%, después de hacerlo 2.2% en el mes previo.

En el tema laboral, el Inegi informó: El personal ocupado total en las empresas constructoras creció 0.8 % a tasa mensual, en mayo pasado.

Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa ascendió 0.9 % (el número de las y los obreros subió 1.5 %; el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección disminuyó 0.3 %, y el grupo de otros —que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración— cayó 1.6 %).

Mientras que, a tasa anual, en mayo de 2026, el personal ocupado total fue superior en 0.3 por ciento.