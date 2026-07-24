Venezuela inicia su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional: Canciller

Venezuela notificó a ⁠las Naciones Unidas su decisión "firme e irrevocable" de retirarse ⁠de la Corte ⁠Penal Internacional (CPI), dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia.

"Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", dijo Plasencia en su cuenta de X.

En 2020, el entonces fiscal ⁠de la ⁠CPI, Karim ⁠Khan, dijo que había una base ⁠razonable para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017 y se dio paso a ⁠una investigación formal, lo que el gobierno de Venezuela ha rechazado.