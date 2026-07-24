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Venezuela inicia su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional: Canciller
Venezuela consideró que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, en detrimento del sur global.
Venezuela notificó a las Naciones Unidas su decisión "firme e irrevocable" de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia.
"Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", dijo Plasencia en su cuenta de X.
En 2020, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que había una base razonable para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017 y se dio paso a una investigación formal, lo que el gobierno de Venezuela ha rechazado.