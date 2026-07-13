Tamaulipas reduce 1,000 mdp su deuda, mejora  solvencia y consolida uno de los mejores perfiles financieros

⁠Asegura que el saneamiento de las finanzas públicas se logró sin afectar la operación del gobierno; es la primera administración que hoy tiene menos deuda de la que recibió, señala.

Destaca reforzamiento de mecanismos de transparencia, fiscalización y control del gasto. Advierte actuación estricta ante cualquier falta de ética en servicio público.

Ciudad Victoria, TAMPS. – En tres años y medio de administración, el Gobierno de Tamaulipas redujo en casi mil millones de pesos la deuda pública estatal, fortaleció la captación de ingresos propios y mejoró la solvencia financiera de la entidad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia de Honores a la Bandera celebrada este lunes en el Polyforum de Ciudad Victoria, el mandatario aseguró que su administración es la primera en registrar un nivel de endeudamiento inferior al que recibió al inicio del sexenio, resultado de una política de disciplina financiera y de fortalecimiento institucional.

"En materia de finanzas públicas, cuidamos un buen desempeño, tenemos aumentos importantes en la captación de recursos propios, nos cuesta menos el servicio de la deuda pública estatal y, sin comprometer las operaciones del gobierno, somos la primera administración que al día de hoy tiene menos deuda de la que recibimos", expresó.

Villarreal Anaya señaló que el manejo responsable de las finanzas ha permitido disminuir el pasivo estatal y generar confianza entre los organismos especializados que evalúan la estabilidad económica de las entidades federativas.

"En tres años y medio, la deuda estatal se redujo en casi mil millones de pesos y el balance que hacen las calificadoras sobre nuestra solvencia y expectativas financieras está entre las mejores del país", afirmó.

El mandatario explicó que estos resultados forman parte de un proceso de fortalecimiento interno del gobierno, orientado a mejorar la eficiencia administrativa, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar condiciones financieras que permitan atender las necesidades de la población sin comprometer la estabilidad presupuestal del estado.

En ese contexto, destacó que la administración estatal reforzó los mecanismos de transparencia, fiscalización y control del gasto mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

"Hemos reforzado también las tareas de rendición de cuentas, la transparencia y el control del ejercicio de los recursos públicos a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora hay mayor supervisión y procedimientos estrictos y preventivos y ante cualquier conducta de falta de ética, obramos en consecuencia", sostuvo.

Como parte del fortalecimiento institucional, el gobernador Villarreal Anaya también hizo referencia al rescate financiero del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el cual, dijo, fue recibido en condiciones críticas al inicio de la administración.

"Recibimos el Instituto en un franco colapso financiero, quebrado, sin reservas líquidas, literalmente saqueado", afirmó. Agregó que la reforma a la Ley del IPSSET permitió extender la viabilidad del sistema de pensiones por más de dos décadas adicionales.

"Propusimos una reforma consensuada a la Ley del IPSSET y eso nos permitió tener certidumbre de nuestras pensiones hasta el año 2051. Es decir, por 25 años más. Este trabajo conjunto... ha sido un ejemplo nacional. No hay otra entidad que tenga estas oportunidades y características en su fondo de pensiones", señaló.

Durante su intervención, el gobernador subrayó que el fortalecimiento financiero también ha permitido mejorar gradualmente las condiciones laborales de las y los servidores públicos.

"Esta labor ha requerido también de una nueva visión en materia de salarios que se fueron mejorando paulatinamente en todas las dependencias... Así, este aumento salarial... ha alcanzado promedios ya por arriba del 160 por ciento en algunos casos. Y eso es muy positivo y responde a nuestro compromiso de justicia", indicó.

Al concluir su mensaje, Américo Villarreal llamó a las y los servidores públicos a continuar fortaleciendo el patrimonio del estado y a desempeñar su labor con profesionalismo y vocación de servicio en beneficio de las y los tamaulipecos.

“Honor y responsabilidad que compartimos cada una, cada uno de los presentes con la presidenta de México para que nuestro país siga haciendo historia y rescatando las mejores obras e ideas que han conseguido cada una de las grandes transformaciones que vienen de atrás y que hoy continúan en favor del pueblo mexicano y tamaulipeco”.

"El exhorto es efectivamente a servir a conciencia, a cuidar y a expandir el patrimonio de las y los tamaulipecos y a continuar el refuerzo y entrega de bienes y equipos para potenciar las funciones de ustedes en cada una de nuestras dependencias", expresó.

En el marco de la ceremonia, el Gobierno de Tamaulipas entregó maquinaria, vehículos y equipo para fortalecer las tareas de seguridad pública, obra pública, recaudación fiscal y servicios municipales, con una inversión superior a 125 millones de pesos.