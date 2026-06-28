Que Siga la Democracia Impugnará ante TEPJF negativa para ser partido nacional

La organización Que Siga la Democracia, a la cual el INE le negó el registro como partido político, anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral la resolución del organismo electoral al tratarse de un retroceso para la democracia, contradice precedentes judiciales y limita el derecho de la ciudadanía a organizarse libremente.

“Las causas ciudadanas no se cancelan con una resolución; defenderemos la voluntad de cientos de miles de mexicanas y mexicanos”, expresó Edgar Garza Ancira, líder de la organización.

El Presidente Nacional de Que Siga la Democracia, también afirmó que la organización es respetuosa de las instituciones y sostuvo que negar el registro envía un mensaje contrario al fortalecimiento de la vida democrática, además de vulnerar la soberanía popular.

No obstante, dijo esperarán a conocer a detalle los argumentos contenidos en la resolución del INE, ya que durante la sesión en la que se tomó la decisión se observó un debate limitado.

Incluso, expresó preocupación por el cambio de criterio de algunas consejerías, puesto que el proyecto previamente aprobado en Comisión contemplaba otorgar el registro y sin que mediaran nuevos elementos, se modificó el sentido de su voto, lo que refuerza la percepción de que se actuó con dolo en la determinación final".

En ese sentido, subrayó que la determinación del INE va en contra de precedentes judiciales y que se sancionó de manera desproporcionada, pues aunque hubo faltas, estas no son de la magnitud que se pretendió mostrar durante la sesión del Consejo General.

"La decisión del INE no es definitiva y confió en que la Sala Superior del TEPJF -que en resoluciones recientes ha demostrado estar a la altura de los retos democráticos del país-, analizará el caso con apego a derecho y garantizará certeza jurídica" agregó.