Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de este lunes 29 de junio

La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este lunes 29 de junio con una jornada de tres encuentros que definirán nuevos invitados a los octavos. Brasil, Alemania, Países Bajos, Japón, Paraguay y Marruecos buscarán mantenerse con vida en el torneo en una fecha que promete duelos de alto nivel.

La actividad comenzará con el choque entre Brasil y Japón en Houston. Más tarde, Alemania enfrentará a Paraguay en Boston, mientras que la jornada concluirá con el duelo entre Países Bajos y Marruecos en Monterrey.

Horarios de los partidos del lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón | 11:00 horas | Estadio Houston

Alemania vs. Paraguay | 14:30 horas | Estadio Boston

Países Bajos vs. Marruecos | 19:00 horas | Estadio Monterrey

¿Dónde ver EN VIVO los partidos?

Los tres encuentros podrán seguirse a través del Pase Mundial de ViX Premium. Además, dos de ellos también estarán disponibles por televisión abierta.

Brasil vs. Japón: ViX Premium.

Alemania vs. Paraguay: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Países Bajos vs. Marruecos: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Brasil pone a prueba su candidatura

El encuentro que abrirá la jornada tendrá como protagonista a una selección brasileña que llega invicta tras la fase de grupos y con una defensa en ascenso, luego de mantener su portería en cero frente a Haití y Escocia.

Sin embargo, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti afrontará una prueba exigente ante un Japón que ya sabe lo que es derrotar a la Canarinha. En octubre pasado, los nipones remontaron una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 en un amistoso disputado en Tokio.

"El equipo está concentrado, motivado y preparado para todo lo que puede pasar: prórroga, penales. Necesitamos mente, corazón e ideas claras", afirmó Ancelotti en la víspera del encuentro.

Brasil apostará por un ataque encabezado por Vinícius Jr., quien suma cuatro goles y una asistencia en el torneo, mientras que Japón intentará volver a sorprender pese a las bajas de Takefusa Kubo y Takumi Minamino por lesión.

El ganador del duelo avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Noruega y Costa de Marfil, en la búsqueda de seguir con vida rumbo al título mundial.