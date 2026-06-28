Rendimiento de bonos del Tesoro a 2 años se redujo

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo cayó el viernes, al hilo de la baja de los precios del crudo, después de que los envíos por el Estrecho de Ormuz alcanzaran su nivel más alto desde que comenzó la guerra contra Irán, elevando las esperanzas de que lo peor de la crisis inflacionista podría estar pasando.

El optimismo sobre una relajación de los precios de la energía aumentó a medida que el acuerdo de paz se consolida, lo que se traducirían en una menor inflación en los próximos meses, incluso aunque las presiones sobre los precios sigan por encima del objetivo anual del 2% de la Reserva Federal.

Los operadores también evalúan la posibilidad de un alza de las tasas de interés por parte de la Fed después de que nueve de las 18 autoridades monetarias que presentaron sus previsiones en el “gráfico de puntos” de la reunión de junio indicaran que esperan al menos un incremento en 2026.

“Creo que muchos de esos puntos restrictivos procedían de presidentes regionales sin derecho a voto”, afirmó Will Compernolle, de FHN Financial. “El centro de gravedad sigue siendo: mantengamos las tasas sin cambios por ahora. El umbral para subirlas es mucho más alto de lo que esperan los mercados”.

El rendimiento de los bonos a 2 años, que evoluciona en paralelo a las expectativas sobre tasas, cayó 3.5 puntos base, al 4.086%, su nivel más bajo desde el 17 de junio. El retorno de las notas referenciales a 10 años cayó 2.15 puntos base, al 4.371 por ciento.