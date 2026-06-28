¿Cómo hacer el registro de mi línea telefónica?

El Gobierno de México determinó otorgar una prórroga para que los usuarios de telefonía móvil registren sus líneas con sus respectivas compañías telefónicas. Si bien la extensión concluirá el 31 de diciembre, este proceso será de manera escalonada conforme al último dígito del número del celular.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la vinculación de líneas ha tenido un avance sostenido y creciente, y hasta el 25 de junio de 2026 se registraron 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación.

¿Por qué hay usuarios que no han hecho el registro de sus líneas telefónicas?

Trascendió que muchas personas han pospuesto el registro de su línea debido a que temen que se haga un mal uso de sus datos personales, o bien porque desconocen cómo hacerlo.

En el primero de los casos, la CRT ha reiterado que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente deben asociar nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen (prueba de vida) usado durante el proceso de vinculación.

Cabe recordar que el objetivo es fortalecer la seguridad de todas y todos los usuarios de móviles, toda vez que cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión.

En caso de que se cometa un delito que involucre el uso de una línea, las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas, cumpliendo las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Respecto a cómo vincular tu línea de teléfono móvil, en El Economista te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Forma presencial

Acudir a un centro autorizado de la empresa.

Presentar identificación oficial vigente. (Telcel, por ejemplo, pide INE, pasaporte o CURP biométrica).

El proveedor de servicio debe mostrar el aviso de privacidad, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El proveedor de servicio debe validar la identidad del usuario con la ayuda de su identificación oficial.

También debe validar la Clave Única de Registro de Población (CURP) con el Registro Nacional de Población.

El proveedor debe informar al cliente el resultado de la validación de identidad y, en su caso, proceder con la vinculación.

Cuando la validación de identidad sea exitosa, quedará concluido el proceso de vinculación de la línea y se generará un folio que incluya fecha y hora, y se habilitarán los servicios contratados.

Una vez iniciado el proceso de vinculación de una línea, no se podrá comenzar uno diverso, hasta que el primero de ellos se haya concluido totalmente.

Es importante destacar que toda SIM en formato físico o electrónico (eSIM) que se compre o venda únicamente podrá recibir mensajes de emergencia, realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana, así como al sistema de Atención del proveedor del servicio de telefonía móvil. Para habilitar los servicios contratados, se deberá realizar el proceso de vinculación con un titular.

De forma remota

La vinculación en modalidad remota se realizará mediante la Plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles de cada proveedor de telefonía. Ésta deberá cumplir con lo siguiente: