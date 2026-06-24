Creación de 4 nuevos partidos nacionales avanza en el INE

El proceso para la creación de cuatro nuevos partidos avanza en el Instituto Nacional Electoral (INE); la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos confirmó este miércoles que las agrupaciones: México tiene Vida; Construyendo Sociedades de Paz; Que siga la Democracia y Personas Sumando, cumplieron con los requisitos de celebrar al menos 200 asambleas y afiliar a más de 256,000 ciudadanos para conformarse como nuevos partidos políticos.

No obstante, será este jueves cuando el Consejo General determine si da o no el visto bueno a cada una de estas organizaciones para ser una nueva fuerza política en el país; y por consiguiente darles un presupuesto de poco más de 77.1 millones de pesos a cada uno.

Cabe destacar que este proceso se ve enmarcado por el registro de diversas irregularidades cometidas por cada una de estas organizaciones, quienes, aún sin ser partidos, ya presentan vicios en sus gastos e ingresos, generando multas hasta el momento por cerca de 4.8 millones de pesos.

Según cifras del INE, la agrupación "México tiene Vida" es la que presenta más inconsistencias en sus gastos, ya que reportó ingresos por 17.5 millones de pesos, pero de esta cifra 3.7 millones (23.8%) presentan irregularidades, lo que le generó una multa de 2.5 millones de pesos.

Le sigue la organización "Que Siga la Democracia", la cual dijo haber gastado 6.8 millones de pesos, de los cuales el 20% ( 1.4 mdp) presentaron irregularidades, equivalentes a una multa de 1.5 millones de pesos.

En tanto, "Construyendo Sociedades de Paz", reportó ingresos por 11.2 millones de pesos, de los cuales 82,258 pesos presentan irregularidades, por lo que se le multó con poco más de 421,000 pesos.

Finalmente, "Personas Sumando en 2025", reportó gastos por 10.4 millones de pesos y presentó inconsistencias por 224 501 pesos, equivalentes al 2.15%; por ello fue multado con 327,000 pesos.

En este tenor y en un momento que causó confusión entre los consejeros, durante la sesión de la Comisión de prerrogativas, la titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Espino, informó que recibieron información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las organizaciones, pero sin la posibilidad de ser publicada debido a la confidencialidad de la información.

Ante esto, se prevé que pueda haber más sanciones para estos partidos.

No obstante, estas no son las únicas inconsistencias que han presentado estas organizaciones que buscan ser partidos.

Hace unos días, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE detectó irregularidades relacionadas con la modificación de documentos para el registro de afiliaciones y un presunto intento de soborno.

De nueva cuenta, "México Tiene Vida" fue la que cometió más faltas, pues entre los casos más graves se encuentra un acto de soborno a un funcionario del INE durante la celebración de una asamblea que fue cancelado por falta de quórum. Fue así que la comisión planteó una multa de 70,386 pesos a la organización, aunado a que se instruyó a la Dirección Jurídica del instituto para presentar la denuncia correspondiente ante la FGR debido a la gravedad del asunto. Asimismo, se alertó que esta organización también presentó más de 5,000 credenciales de elector alteradas, simuladas o fotocopiadas para su proceso de afiliación.

Mismo caso para "Construyendo Sociedades de Paz" y "Que siga la Democracia"; quienes, en menor medida, también presentaron afiliaciones alteradas, manipulación de la fotografía que se inserta en la credencial para votar que expira este instituto y otras fuentes como pantallas para hacer pasar como fotografía viva de la persona ciudadana quien supuestamente consintió su afiliación; incluso se habló de un posible manejo a través de Inteligencia Artificial.

Todo esto en los registros analizados en la captación de afiliaciones mediante la "Aplicación Móvil"o "App".

En tanto, otros asuntos que han sido reportados es la participación de "ministros de culto", en las organizaciones "Construyendo Sociedades de Paz", "Que Siga la Democracia" y "México Tiene Vida".

Además de entrega de dádivas o despensas en algunas asambleas celebradas por "Construyendo Sociedades de Paz".

Según los datos, "Personas Sumando, cuenta con 205 asambleas y 294,141 afiliaciones; "Construyendo Sociedades de Paz" celebró 275 asambleas y afilió a 334,920 personas.

Mientras que "México tiene Vida", cuenta con 233 asambleas y afilió a 295,326 personas; y "Que Siga la Democracia", cerró su proceso con 208 asambleas y 302,891 afiliados.

En caso de obtener el registro como partidos, estas organizaciones tendrán efectos constitutivos a partir del 1 de julio de 2026.