El BIS advierte sobre la prolongada inversión en IA

El Banco de Pagos Internacionales advirtió que el derroche de recursos de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial (IA) corre el riesgo de acabar en una prolongada “crisis de inversión” que podría sacudir los mercados financieros y dañar la economía mundial, publicó este domingo el diario inglés Financial Times.

Explicó que el BIS afirmó que la perspectiva de rendimientos peores de lo esperado en el sector tecnológico podría llevar a los inversionistas a reducir rápidamente el financiamiento para las empresas de IA, en un momento en que se espera que las cinco mayores empresas de “hiperescala” inviertan más de 1 billón de dólares entre 2025 y finales de 2026.

“La decepción en los rendimientos podría desencadenar un retroceso repentino en la financiación y convertir el auge del gasto de capital en una prolongada crisis de inversión, con posibles efectos en cadena sobre las condiciones financieras”, afirmó el BIS en su informe económico anual, al tiempo que exponía los riesgos de la “actual euforia en torno a la IA”.

El Financial Times publicó que las grandes empresas tecnológicas han inundado el mercado crediticio mundial, recaudando cientos de miles de millones de dólares para financiar proyectos de IA, aprovechando los diferenciales de crédito corporativo, que se encuentran cerca de su nivel más bajo en lo que va del siglo.

El diario económico inglés, señaló que los precios récord de las acciones también las han atraído al mercado de valores estadounidense, y la exitosa salida a Bolsa de SpaceX a principios de este mes, que recaudó 86,000 millones de dólares, es un ejemplo de la creciente demanda de acciones vinculadas a la IA.

Dijo el Financial Times que los grandes inversionistas han advertido que esta avalancha de emisiones de deuda podría poner a prueba el apetito de los inversionistas, especialmente si la inversión en IA no genera una rentabilidad adecuada.

Incluso, los mercados bursátiles han mostrado volatilidad desde la salida a Bolsa de SpaceX, mientras los inversionistas asimilan las crecientes expectativas de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.