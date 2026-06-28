Peso registró caída semanal atento a tasas de EU y México

El peso mexicano retrocedió frente al dólar en la última sesión de la semana.

La divisa local revirtió sus ganancias iniciales y amplió su caída semanal mientras los inversionistas evaluaban la trayectoria prevista de las tasas de interés en México y Estados Unidos.

Los inversionistas también digirieron noticias sobre la situación en Medio Oriente después de que Estados Unidos culpó a Irán de un ataque contra un buque cerca de Omán.

El tipo de cambio terminó la sesión del viermes en 17.5050 unidades por dólar, que frente a un cierre de 17.4842 unidades registrado el jueves, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda nacional una pérdida de 2.08 centavos o de 0.12% por ciento.

Las principales monedas de América Latina perdieron al cierre, en medio de una baja del dólar, lastrado por los últimos datos económicos en Estados Unidos, que llevaron a los mercados a recortar levemente las expectativas de una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El peso registró una caída acumulada por segunda semana consecutiva.

Con un cierre de 17.3345 unidades por billete estadounidense el viernes 19 de junio, este movimiento significó un retroceso de 17.05 centavos para la moneda local, que resulta equivalente a 0.98 por ciento.

Al inicio de la sesión, el peso presentó avances ante el dólar después de que datos de Estados Unidos mostraron una recuperación de la confianza de los consumidores en junio, tras haber caído a mínimos históricos, una señal de resiliencia de la mayor economía del mundo. Sin embargo revirtió esta tendencia en la jornada del pasado viernes.

“El tipo de cambio dólar-peso presentó sesgo bajista impulsado por la corrección del dólar a medida que los inversionistas moderaron su sentimiento de cautela relacionado con el rumbo de la política monetaria de la Fed”, escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa.