Somos MX y Construyendo Sociedades, nuevos partidos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a la conformación de dos nuevos partidos políticos nacionales: Somos México (Somos MX) y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ); con ello suman ocho las agrupaciones partidistas que podrán competir a nivel nacional en las próximas elecciones de 2027.

A su vez y ante diversas irregularidades, el INE también negó el registro a otras dos organizaciones: Que siga la Democracia y México Tiene Vida.

¿Quiénes son?

Detrás de Construyendo Sociedades de Paz están los mismos integrantes del ahora extinto Encuentro Solidario y Encuentro Social, por lo que será la tercer ocasión en la que obtienen el registro. Este partido, es oportuno mencionar, está relacionado con la iglesia evangélica y ha sido aliado de Morena en otras ocasiones.

La organización está encabezada por Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González, exlíderes del PES y también es promovida por el diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores. El partido Paz obtuvo su registro tras celebrar 275 asambleas y afiliar a 334,920 personas.

Por otro lado, la organización Personas Sumando en 2025, A. C., también obtuvo el registro como Somos México; no obstante, por orden del INE, se verá obligado a cambiar su nombre, emblema y hasta su color representativo.

Según el dictamen del INE, el nombre Somos México tiene una carga semántica y pragmática que transmitirá al electorado una idea de pertenencia o vinculación entre la organización y la nación mexicana en su conjunto, por lo que al supuestamente intentar representar a todo el país, viola la equidad electoral.

Asimismo, en el caso de su color se dijo que es semejante al partido local Fuerza por México, lo que podría causar confusión entre el electorado.

Somos México es una agrupación que tiene orígenes en la llamada Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional (FCN); se muestra como una agrupación abiertamente de oposición a Morena y el gobierno. Es encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente nacional del PRD.

Para obtener el registro logró 205 asambleas y 294,141 afiliaciones. También se caracterizó por ser la agrupación con menos irregularidades a lo largo del proceso.

Irregularidades

Las diversas irregularidades cometidas por las organizaciones Que siga la Democracia y México Tiene Vida, generaron desconfianza en la mayoría de las y los consejeros del INE, por lo que en una votación dividida rechazaron otorgarles el registro como partidos políticos nacionales. Ambas organizaciones podrían impugnar la decisión todavía ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Consejeros del INE lamentaron que el proceso de constitución de nuevos partidos no ha sido del todo limpio.

En el caso de México tiene Vida, la consejera Frida Gómez Puga rechazó darle su voto para el registro por dos razones: “la primera, la participación activa de personas, ministros de culto en el proceso constitutivo (…) La segunda, la existencia de irregularidades graves en materia de fiscalización”.

Detalló que se identificaron 98 personas ministras de culto con afiliación válida distribuidas en 58 Asambleas Distritales, además dos de esas personas fueron electas como delegadas.

Con la invalidación de 58 asambleas, la organización sólo acreditó 175, cifra por debajo del mínimo legal de las 200.

A lo anterior se sumaron inconsistencias en 23% de sus gastos, lo que le generó una multa de 2.5 millones de pesos.

Mientras que es investigada por un acto de soborno a un funcionario del INE durante la celebración de una asamblea; además de que cerca de 5,000 de sus afiliaciones fueron alteradas.

Es así que la organización encabezada por Eduardo Zamarripa Cortés y el empresario Jorge Garza Talavera, de ideales conservadores, quedó fuera del proceso para convertirse en partido.

Mientras que en el caso de Que Siga la Democracia, una agrupación nacida en Morena y que en sus inicios fue impulsada por personajes como la diputada y vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez y su entonces esposo Edgar Garza Anciera, para promover la consulta de Revocación de Mandato de López Obrador, causó alerta por sus movimientos financieros.

Y es que esta organización fue señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de operaciones inusuales.

Según datos de un informe que recibió el INE en días pasados, se “permitió identificar una red ampliada de personas físicas y morales relacionadas indirectamente con la estructura empresarial vinculada a Edgar Francisco Garza Ancira, presidente de Que siga la Democracia, A.C. La presencia de domicilios compartidos, números telefónicos recurrentes y antecedentes institucionales sugiere la existencia de vínculos corporativos y operativos que ameritan profundizar el análisis patrimonial y financiero para determinar la naturaleza económica real de dichas relaciones y el posible flujo de recursos entre los integrantes de la red”.

Asimismo, se dijo que esta organización presentó irregularidades ya acreditadas en materia de fiscalización, egresos relevantes, no reportados, deficiencias en la documentación comprobatoria y procedimientos oficiosos pendientes respecto de aportaciones.

Que siga la Democracia dijo haber gastado 6.8 millones de pesos, de los cuales el 20% ( 1.4 mdp) presentaron irregularidades, lo que generó una multa de 1.5 millones de pesos.