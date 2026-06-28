Petroleras resienten en Bolsa por baja del precio del crudo

Las acciones de empresas petroleras que cotizan en las diferentes bolsas del mundo bajaron durante la semana pasada, lastrados por un desplome generalizado en los precios del petróleo.

Luego de un periodo prolongado del conflicto armado, el mercado petrolero apuntó una recuperación parcial del flujo de crudo a través del Estrecho de Ormuz, con lo que el precio de los referenciales registró un descenso la semana pasada.

Expertos de Barclays consideraron que, aunque la normalización logística provocó una caída reciente en los precios, mantienen una visión alcista a largo plazo debido a que los inventarios globales se encuentran en niveles mínimos históricos.

La semana pasada, los futuros del crudo Brent cayeron 7.62 dólares, o 9.57%, a 69.23 dólares el barril; y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restó 7.95 dólares, o 10.30%, a 69.23 dólares.

Mientras que la mezcla mexicana de exportación bajó 7.93 dólares o 10.76% y cerró en 65.79 dólares.

En Wall Street, los papeles que más cayeron fueron los de ConocoPhillips (-1.65%) a 105.96 dólares por unidad, seguidos por los de Chevron (-1.48%) a 171.06 dólares y los de Exxon Mobil (-0.96%) a 136.54 dólares.

Las acciones de Ecopetrol, compañía petrolera más grande de Colombia, fueron las que más cayeron (-16.07%), seguidas por las de la británica BP (-6.83%) y las de PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China (-6.78%).

Además, la francesa TotalEnergies (-3.81%), la empresa petrolera más grande de Brasil, Petrobras (-2.51%), la holandesa, Shell (-2.43%), la noruega Equinor (-2.31%) y la empresa española, Repsol (-1.44%).

Menor tensión en Medio Oriente

Analistas de Barclays escribieron que la situación del mercado petrolero estuvo marcada por las tensiones en el Estrecho de Ormuz y el déficit de inventarios.

“Este panorama perjudica a las empresas a través del aumento de costos operacionales, la inestabilidad en las cadenas de suministro y los riesgos logísticos”.

Lo anterior, agregaron, aunado al aumento de costos y presiones financieras, afectan el comportamiento de las acciones.

“Irán intenta ejercer control sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz y propuso el cobro de tarifas para garantizar la seguridad del tránsito. Esto representa un costo directo adicional para las empresas de transporte y energía”, comentaron en una nota de análisis.

Aunque los precios han caído recientemente un 25%, los expertos prevén un escenario de precios altos por más tiempo debido a los bajos inventarios.

Además, “el mercado global opera con un déficit de aproximadamente 9.5 millones de barriles diarios y los inventarios se encuentran en sus niveles más bajos de los últimos años”, escribieron.

Los analistas estimaron que podría tomar casi un año llenar el vacío de inventario creado por la guerra, lo que deja a las empresas con poco margen de seguridad ante nuevas interrupciones.

Para los analistas de GBM Research, el tráfico en el Estrecho de Ormuz continuó operando con relativa normalidad pese al ataque contra un buque portacontenedores cerca de Omán, el primero desde el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán. Algunas navieras reflejaron una normalización gradual en la estratégica ruta.

“Los mercados reaccionaron con calma y el petróleo extendió su decremento semanal, con el Brent retrocediendo por debajo de los 74 dólares por barril ante la percepción de que el suministro internacional no se ha visto afectado y que el tránsito por el estrecho sigue fluyendo con normalidad”, aseguraron.

Resultados mixtos desde que comenzó la guerra

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, las acciones de las petroleras han experimentado una fuerte trayectoria de montaña rusa y tienen resultados mixtos.

Por un extremo, las que más suben son Ecopetrol (14.28%), Repsol (11.70%), Equinor (9.76%), seguido por Saudi Aramco (6.57%), Williams (4.28%) y TotalEnergies (1.60%).

Las que apuntan pérdidas son PetroChina (-17.81%), Exxon Mobil (-10.46%), seguido por Chevron (-8.40%), ConocoPhillips (-6.61%), Shell (-3.71%), BP (-1.73%) y Petrobras (-1.12%).

Precios del barril se desploman por tercera semana consecutiva

Los precios del crudo se desplomaron la semana pasada y sumaron su tercera semana con pérdidas, por el descenso de la preocupación sobre el suministro, ya que más petroleros bloqueados salían del Estrecho de Ormuz, a pesar de que el jueves un buque de carga fue alcanzado cerca de Omán.

Los futuros del crudo Brent cerraron el viernes con una baja de 3.27 dólares, o 4.34%, a 71.99 dólares el barril; y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdió 2.69 dólares, o 3.74%, a 69.23 dólares. La mezcla mexicana de exportación bajó 2.33 dólares o 3.42% y cerró en 65.79 dólares.

En su comparación semanal, la mezcla mexicana apuntó una caída de 10.76%, el WTI de 10.30% y el Brent de 9.57 por ciento. Los tres referenciales acumulan su tercera semana con caídas, acumulando una baja de 23.54% para el WTI, de 22.67% del Brent y 25.51% para la mezcla.

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, los referenciales tienen resultados mixtos. El Brent baja 0.68%, mientras que el WTI escala 3.30% y la mezcla repunta 3.67 por ciento.

En lo que va del presente año, el crudo muestra avances. El Brent escala 18.31%, el WTI 20.57% y la mezcla mexicana sube 22.70 por ciento.

“Existe una sensación cada vez mayor de que el petróleo seguirá circulando por el Estrecho de Ormuz”, dijo Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group.

Antes del acuerdo sobre el alto al fuego de 60 días, a los mercados les preocupaba que la oferta no pudiera satisfacer la demanda, pero esos temores parecen estar disipándose.

“Al parecer, la opinión predominante sigue siendo la de un exceso de oferta inminente”, afirmó Tamas Varga, analista de PVM.

“Vamos a recibir una avalancha de petróleo”, dijo Flynn. "Creo que vamos a ver una enorme avalancha de productos".

Según los datos, se observó cómo dos petroleros de gran tamaño (VLCC), con capacidad para cargar 2 millones de barriles, cargaban crudo en la terminal, mientras otro esperaba en las inmediaciones.

“Se está produciendo una liquidación generalizada, ya que el mercado reacciona al aumento de los flujos que salen del Estrecho de Ormuz y a que China aún no ha recuperado la demanda de crudo”, señaló June Goh, de Sparta Commodities. (Cristian Téllez con información de agencias)