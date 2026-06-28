Líbano reporta 4,250 muertos y 12,200 heridos por ataques de Israel desde marzo

Las autoridades libanesas han elevado este domingo a cerca de 4,250 los muertos y 12,200 los heridos por ataques de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, jornada en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus combates, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

Concretamente, el Ministerio de Sanidad ha confirmado el fallecimiento de 4,247 personas, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12,195 heridos por cuenta de estos bombardeos, en un balance difundido por la agencia de noticias libanesa NNA.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.