Nasdaq perdió 4.6% en la semana por los semiconductores

El mercado accionario estadounidense terminó a la baja las cotizaciones del viernes, como cierre de una semana mixta, guiado por actualizaciones geopolíticas, un sector tecnológico volátil y algunos datos económicos.

El índice industrial Dow Jones perdió 0.09% a 51,876.11 unidades, el S&P 500 bajó 0.05% a 7,354.02 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.24% a 25,297.62 enteros.

El Nasdaq y el S&P 500 enlazaron cinco días de pérdidas para culminar una semana negativa. El Dow cayó por segunda ocasión en la semana, la cual terminó con una tenue alza.

El Dow está menos de 0.3% debajo de máximos, mientras que los otros dos índices están más de 3% alejados y terminaron la semana en su peor nivel en dos semanas.

El índice de chips PHLX se desplomó, lo que pone de relieve la volatilidad entre los fabricantes de chips relacionados con la IA, que impulsaron gran parte de las ganancias de Wall Street en los últimos años.

Si bien algunos inversionistas siguen optimistas sobre el potencial de la IA para impulsar mayores beneficios, a otros les preocupa que el gasto masivo para construir centros de datos pueda tardar demasiado en dar sus frutos.

“Es demasiado pronto para concluir que se está gestando una corrección en el sector tecnológico, pero lo que sí diría es que las dudas en torno a la rentabilidad y a la cuestión de las inversiones en activo fijo ciertamente no van a desaparecer”, dijo David Stubbs, estratega jefe de Inversiones de AlphaCore Wealth Advisory.

Stubbs también advirtió de que Wall Street podría mostrarse vulnerable ante cualquier indicio de que las empresas estadounidenses no sean capaces de cumplir con las altas expectativas de ganancias de los inversionistas.

Las acciones de Apple se recuperaron parcialmente (+3.14%) tras la ola de ventas del jueves, día en que la empresa subió los precios del iPad y el MacBook, achacándolo al aumento vertiginoso de los costos de los chips de memoria y almacenamiento.

Moderna se disparó a su nivel más alto desde 2024 (+12.59%) tras un evento para inversionistas y la presentación de su cartera de productos farmacéuticos en desarrollo.

La inflación en Estados Unidos superó el 4% en mayo por primera vez en tres años, según datos publicados el jueves, lo que mantiene viva la posibilidad de una alza de tasas por parte de la Reserva Federal.

Tres semanas de cuatro en rojo

Los principales índices de México concluyeron el viernes con ligeros descensos, retomando la tendencia bajista luego de un jueves de recuperación, como parte de una semana negativa.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.28% a 67,226.01 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.26% a 1,348.65 enteros. Los indicadores cayeron por quinta ocasión en seis días. Con ello, la semana se convirtió en la tercera negativa de las últimas cuatro.

Los portafolios incorporaron que las exportaciones de México crecieron en gran manera, aunque las importaciones también repuntaron , por lo que el superávit comercial fue inferior al previsto por los analistas.

El presidente Trump acusó a Irán de violar el acuerdo de alto al fuego al atacar buques en el Estrecho de Ormuz, pese a lo que los precios del petróleo terminaron a la baja.