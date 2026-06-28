Habrá despidos en VW

Volkswagen, una empresa automotriz de origen alemán, planea recortar 100,000 puestos de trabajo y cerrar cuatro plantas de producción en los próximos años, como parte de una estrategia de reestructuración, reportó la cadena estadounidense CNBC.

El recorte implica una reducción de 15% de la plantilla de Volkswagen, con el objetivo de contrarrestar la creciente competencia de las marcas de automóviles chinas.

La armadora alemana también reducirá 15% sus inversiones, hasta los 130,000 millones de euros durante los próximos cinco años, por el cese de producción en las plantas de Hannover, Zwickau y Emden, además de la planta de Audi en Neckarsulm.

Las acciones de Volkswagen cayeron 3.91% el viernes en Alemania a 74.28 euros.Su precio ha bajado más de 25% este año.

Google ha impuesto límites al uso de sus modelos de inteligencia artificial Gemini por parte de Meta después de que la empresa de redes sociales solicitara más capacidad informática de la que el grupo tecnológico rival podía proporcionar.

Google, de Alphabet, comunicó a Meta en marzo que no podía satisfacer toda la capacidad de Gemini que la empresa había intentado adquirir. Este déficit interrumpió y retrasó algunos de los proyectos internos de IA de Meta.

Otros clientes de Google se han visto afectados, aunque en menor medida. Meta se ha visto especialmente afectada debido a su demanda excepcionalmente alta de los modelos de Google.

GM Financial México, una compañía que otorga financiamiento para la adquisición de vehículos de General Motors, pagará un dividendo en efectivo de 1,500 millones de pesos (cerca de 61 millones de dólares) a favor de sus accionistas.

La empresa dijo que el pago del dividendo equivale a un 1.5 millones de pesos (61,400 dólares) por acción y provendrá de una parte de sus utilidades retenidas en ejercicios anteriores.

La empresa no dio detalles sobre la fecha de pago del dividendo, aunque sí dijo que el pago fue aprobado durante su asamblea ordinaria de accionistas del 22 de junio de este año.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el operador privado de 13 aeropuertos del país, dijo que alcanzó el objetivo de desempeño de sostenibilidad asociado a sus bonos vinculados a la sostenibilidad.

Los objetivos de desempeño de sostenibilidad establecían la reducción de las emisiones Alcance 1 y Alcance 2 medidas como kilogramos de dióxido de carbono equivalente por pasajero en 58% al 31 de diciembre de 2025, en comparación con el año base (2018). En 2025 la meta OMA dijo en un comunicado haberla cumplido con una reducción del 88 por ciento.

En materia de eficiencia energética, OMA dijo que realizó inversiones en sistemas de alta eficiencia, optimización de equipos e infraestructura, así como proyectos orientados a reducir el consumo energético de sus aeropuertos.

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