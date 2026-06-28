La unidad de chips de IA de Baidu busca OPI en Hong Kong

Kunlunxin, la unidad de chips de IA de Baidu, tiene previsto salir a Bolsa en Hong Kong con una valoración objetivo de 50,000 millones de dólares, reportó el domingo The Information, citando a dos fuentes.

A los inversionistas se les ha pedido que compren chips por un valor entre tres y siete veces superior al importe de su suscripción prevista en la Oferta Pública Inicial (OPI) de Kunlunxin, según el informe.

ByteDance, la empresa matriz de TikTok, estaba barajando la posibilidad de utilizar los chips Kunlunxin de Baidu, informó Reuters este mes, citando fuentes.

Tencent ya es cliente de los chips de Kunlunxin, según una de las fuentes.

Baidu dijo en enero que Kunlunxin había presentado de forma confidencial una solicitud de cotización ante la Bolsa de Hong Kong, allanando el camino para una escisión y una cotización independiente.

Las salidas a Bolsa de tecnológicas chinas en el mercado nacional van camino de registrar su mejor año desde 2023, ya que Pekín busca impulsar las cotizaciones de empresas de chips e inteligencia artificial en un esfuerzo por alcanzar la autosuficiencia tecnológica en medio de la rivalidad del país con Estados Unidos.

Fundada en 2012 como una unidad de negocio interna dedicada al desarrollo de chips de IA para Baidu, Kunlunxin opera desde entonces de forma independiente, aunque Baidu conserva una participación mayoritaria.

Kunlunxin suministra chips principalmente a Baidu, pero ha ampliado sus ventas externas en los últimos dos años.

Según un análisis de Citi, los gigantes de internet de China han caído en desgracia este año, mientras los inversionistas volcaron su dinero en fabricantes de chips de IA; sin embargo, considera que la venta masiva ha ido lejos y ha creado una atractiva oportunidad de compra.

Citi nombró a PDD Holdings, Meituan, Baidu, NetEase, Trip.com Group y Full Truck Alliance, entre sus selecciones preferidas, argumentando que muchas de estas empresas cotizan ahora cerca de sus valuaciones más bajas en años, a pesar de continuar generando sólidos flujos de efectivo.

Open IA aplaza salida

La startup estadounidense de IA OpenAI, pospondría su OPI hasta el próximo año debido a la reciente volatilidad de las acciones tecnológicas, reportó el periódico The New York Times.

Hace unas semanas, The Wall Street Journal había informado que la empresa apuntaba a cotizar en Bolsa en Nueva York en septiembre de este año, pero los asesores banqueros de la empresa creadora de ChatGPT advirtieron que la situación en el mercado de valores y el retroceso en las acciones de SpaceX podrían afectar el entusiasmo de los inversionistas minoristas por la oferta de OpenAI.