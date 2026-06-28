A Suecia no le preocupa que Francia sea la favorita en choque de dieciseisavos del Mundial 2026

A los futbolistas suecos ⁠no les preocupa que pocos expertos crean que puedan vencer a Francia en su partido de ⁠los dieciseisavos de final ⁠del Mundial el martes, y afirman que la presión recaerá sobre los actuales subcampeones.

Suecia entrenó el domingo y practicó penales de cara al partido, en el que probablemente se planteará defender con un bloque bajo e intentará marcar de contraataque.

"No pienso mucho en si somos favoritos o no. Para ser sincero, lo que más me preocupa es que hagamos lo que hemos estado comentando durante todo este año: vamos a dar lo mejor de nosotros. Si lo hacemos, tendremos muchas posibilidades de ganarles", declaró el centrocampista Daniel Svensson a la cadena SVT.

"Ellos son uno de los favoritos para ganar el ⁠torneo. Son mis favoritos. Es ⁠difícil decir exactamente ⁠hasta qué punto son favoritos, pero, por supuesto, lo ⁠son", agregó.

Contener la temida ofensiva francesa no será tarea fácil, pero Suecia cuenta con una potente línea de ataque, con Viktor Gyokeres y Alexander Isak.

"Se nota que hay buena energía en el grupo, que estamos tranquilos. Trabajamos lo que necesitamos ⁠en los entrenamientos y afrontamos el partido con una actitud positiva", afirmó Gyokeres.