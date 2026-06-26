CJNG y Sinaloa son la prioridad para la DEA

El director general de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseveró que el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son prioridad para en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario federal aseguró que “el pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

Lo anterior al señalar que el fentanilo es una gran amenaza para Estados Unidos, ya que ha destruido familias y comunidades, poniendo a prueba a las fuerzas del orden de aquel país.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”, expresó el funcionario.

Y es que ambas organizaciones se les identifica como las principales traficantes de drogas en Estados Unidos, en especial del fentanilo, cuya sustancia es altamente adictiva y mortal, provocando una de las mayores amenazas para la seguridad y la salud pública del país.

Asimismo, el titular de la agencia aseguró que la DEA está como nunca “más enfocada, alineada o dedicada” a enfrentar la crisis provocada por el opioide sintético, y que actuarán contra cualquier persona que obtenga beneficios del tráfico de esta droga.

Incluso, se dijo que desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump se han asegurado aproximadamente 14,000 kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas de la misma droga, equivalente a alrededor de 470 millones de dosis potencialmente mortales.