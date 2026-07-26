Milei: Brasil y México, antiargentinos

Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei, en plena tensión diplomática este fin de semana entre su país y Brasil, acusó ayer al gobierno brasileño, pero también a México y al Partido Demócrata estadounidense, de financiar una "campaña antiargentina", en aparente referencia a las críticas dirigidas contra el país y su selección, al margen del Mundial de futbol.

“Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó Milei en una entrevista con la local radio Mitre sin aportar pruebas. “Y después me vienen a hablar de injerencia”.

Agregó que dicha campaña fue “financiada... por México, por el partido Demócrata en EU, bueno, ¿quienes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”.

Sin presentar más datos que respaldaran sus acusaciones, el presidente dijo que los supuestos ataque se daban porque “si la economía progresa y la gente está mejor tienen un problema enorme”.

Milei también acentuó las críticas contra su vecino por la negativa que recibió de la justicia brasileña a su pedido de visitar al expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

“A mi no me dejaron visitar a mi amigo” que está "injustamente" preso.

El sábado, el mandatario argentino fue figura central en Sao Paulo en el acto que oficializó la candidatura presidencial del derechista Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre.

Retiro de embajador

En el acto, sin mencionarlos directamente, el ultraliberal Milei se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón" y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes como "basura calva".

En respuesta, el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, “fue llamado a consultas (...) debido a las ofensas proferidas por Milei”, señaló un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta medida diplomática que un Estado acciona cuando considera afectada la relación bilateral.

La decisión de retirar al embajador brasileño Julio Bitelli se tomó el domingo por la mañana, después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, consultara con Lula, según fuentes familiarizadas con el asunto

En uno de los momentos más álgidos en la relación diplomática entre los dos gigantes de Sudamérica, el mandatario argentino también apuntó a la supuesta colaboración del gobierno de Lula da Silva para apoyar a la oposición en la pasada campaña electoral en Argentina.