Sheinbaum llama a defender soberanía y transportistas preparan megabloqueo: lo que te perdiste el finde

El cierre de este fin de semana dejó advertencias sobre movilidad, redefiniciones institucionales y episodios internacionales que seguirán generando conversación en los próximos días. Desde los llamados presidenciales a defender la soberanía hasta los bloqueos anunciados para este lunes, esto fue lo más relevante.

Sheinbaum llama a defender la soberanía ante “intentos de injerencia”

Durante el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar y la Tierra, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la población a mantenerse alerta frente a cualquier intento de injerencia extranjera apoyado por grupos conservadores. Desde Veracruz, insistió en que la lucha por la independencia y la justicia “es permanente” y que México debe seguir defendiendo su soberanía desde el respeto y el amor por el pueblo.

Foto: Especial

UNAM destaca en tres rankings internacionales

La Universidad Nacional Autónoma de México cerró la semana con reconocimiento global. Tres mediciones internacionales (CWUR, The Three University Missions y Shanghai Ranking) colocaron a la institución dentro de las mejores del mundo en indicadores de calidad educativa, impacto científico y aporte social. La UNAM subrayó que estos resultados reflejan el trabajo de su comunidad académica y su presencia global.

Foto: Archivo

Pemex se deslinda del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Tras la polémica generada en redes sociales, Petróleos Mexicanos aclaró que no tuvo relación alguna con la victoria de Fátima Bosch en el certamen Miss Universo. La empresa estatal negó haber financiado su participación o haberse involucrado en actividades promocionales relacionadas con la modelo, y puntualizó que cualquier mención que la vincule con la concursante es incorrecta.

Foto: Archivo

Lunes de afectaciones: megabloqueo nacional de transportistas

Transportistas de varias organizaciones programaron un megabloqueo para este lunes 24 de noviembre en carreteras que conectan a la Ciudad de México con Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Se prevén cierres en la México-Toluca, México-Querétaro y México-Pachuca, entre otras. El gobierno capitalino llamó a planear traslados y evitar zonas de alta carga vehicular.

Foto: Archivo

Michoacán: arranca el cuarto Plan por la Paz en un escenario de violencia

El gobierno federal inició el llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una nueva estrategia de seguridad instaurada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y en medio de una fuerte presencia del crimen organizado. La entidad enfrenta altos niveles de percepción de inseguridad y disputas territoriales entre grupos delictivos.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Caso Carlos Manzo: gobernador confirma escolta prófugo

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, además de los siete escoltas detenidos por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, existe un octavo guardia que permanece prófugo. La Fiscalía estatal mantiene operativos para localizarlo.

Foto: Archivo

“Momento de paranoia” de Bolsonaro

En Brasil, Jair Bolsonaro declaró que un supuesto “momento de paranoia” lo llevó a creer que alguien intentó quemarle la tobillera electrónica que porta por orden judicial. Sus dichos abrieron nuevamente el debate sobre su situación legal y el clima político que enfrenta el país sudamericano.

Jair Bolsonaro.Foto: AFP

Israel mata al jefe militar de Hezbolá en Beirut

En Medio Oriente, Israel confirmó la muerte del jefe militar de Hezbolá tras un ataque aéreo en Beirut. El hecho eleva las tensiones en la región y despierta preocupación sobre una posible escalada entre Israel y el grupo libanés.

Militantes de Hamas.AFP

DE NUESTRA AGENDA

CDMX: infiltrar agua desde la sierra, la propuesta para evitar inundaciones

El arquitecto paisajista Mario Schjetnan planteó la necesidad de infiltrar el agua desde las zonas altas de la capital como una estrategia de largo plazo para reducir inundaciones. Su propuesta se basa en restaurar ciclos hidrológicos, reforestar montañas y crear suelos capaces de retener lluvia antes de que llegue a las zonas urbanas. El enfoque retoma conceptos de “ciudad esponja” aplicados a la realidad de la capital.

Foto: GDU

Lo que viene en la semana

INICIO DE SEMANA: frente Frío 16 dejará heladas

La semana comenzará con un ambiente gélido en buena parte del país debido al ingreso del Frente Frío 16, que avanzará sobre el norte y noroeste generando temperaturas de hasta -10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, además de heladas en estados del altiplano.

24 noviembre: megabloqueo de transportistas

Las afectaciones en accesos carreteros a la CDMX marcarán el inicio de semana. Se recomienda anticipar tiempos y seguir rutas alternativas.

25 de noviembre: marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Organizaciones feministas convocaron movilizaciones en CDMX y otros estados. Este año, el eje central será la violencia digital y su impacto en niñas y adolescentes.

26 de noviembre: trámite migratorio será digital

El Instituto Nacional de Migración habilitará un proceso digital para la preautorización migratoria antes de vuelos internacionales. El objetivo es agilizar el ingreso y salida mediante un registro previo obligatorio.

27 de noviembre: arranca la negociación del salario mínimo

El 27 de noviembre comenzará la discusión entre sector privado, sindicatos y gobierno para definir el incremento del salario mínimo para 2026.