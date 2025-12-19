Legisladores de EU piden sumar a DeepSeek y Xiaomi a lista de empresas que ayudan al ejército chino

Un grupo de nueve legisladores estadounidenses envió esta semana una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, instando al Pentágono a añadir una serie de empresas tecnológicas chinas a una lista de entidades que presuntamente ayudan al Ejército chino.

La carta, enviada a última hora del jueves después de que ⁠el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley de gasto militar de 1 billón de dólares que debe ser aprobada, pide a Hegseth que incluya a la empresa de inteligencia artificial DeepSeek, al fabricante de ⁠teléfonos inteligentes Xiaomi y al fabricante de pantallas electrónicas BOE Technology Group en lo que se conoce como la lista de la Sección 1260H.

En esa lista ya hay importantes empresas chinas como Tencent Holdings, una de las mayores compañías tecnológicas de China, y CATL, un importante fabricante de baterías para el sector de los vehículos eléctricos.

Si bien la lista 1260H no sanciona formalmente a las empresas chinas envía un mensaje a los proveedores del Departamento de Guerra y otras agencias gubernamentales estadounidenses sobre la opinión del Ejército de Estados Unidos. Algunas empresas han demandado a Estados Unidos por su inclusión.

Reuters informó en junio que un funcionario estadounidense de alto rango dijo que DeepSeek ⁠ayudó al Ejército de China y evadió los controles de exportación de Estados Unidos. BOE, proveedor de Apple, también ⁠figura entre las empresas chinas de pantallas que los legisladores estadounidenses piden al Pentágono que elimine de su cadena de suministro para 2030.

Los legisladores -todos ellos republicanos y varios jefes de comités clave del Congreso- recomendaron añadir también a WuXi AppTec, GenScript Group, RoboSense, Livox, Unitree Robotics, CloudMinds, Hua Hong Semiconductor, Shennan Circuit Co y Kingsemi Co.