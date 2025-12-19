Consumidores, poco optimistas para ahorrar

Los mexicanos consideran que no es el mejor momento para ahorrar, en medio de un deterioro del mercado laboral y un repunte de la inflación, el cual se espera se extienda hasta los primeros meses de 2026.

Así lo refleja el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC). El índice que evalúa las posibilidades actuales que tiene una persona de ahorrar una parte de sus ingresos cayó 1.5 puntos en noviembre, con lo cual hiló dos descensos consecutivos.

Este índice se ubicó en 38 unidades, el menor nivel desde octubre de 2023, es decir, en 25 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los consumidores tampoco están optimistas sobre la posibilidad de hacerlo en un futuro. El índice que evalúa cómo considera la población que sean las condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses, comparadas con las actuales, retrocedió 0.4 puntos en noviembre y también sumó dos retrocesos.

Ingresos insuficientes, la causa

La cultura del ahorro en México tiene grandes desafíos. Sólo 52% de la población de 18 años y más tiene este hábito. Sin embargo, la gran mayoría lo hace de manera informal, según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi). De ese universo, 47.1% tiene ahorro equivalente a una quincena de lo que percibe, mientras que apenas 8.4% tiene más de tres meses de lo que gana.

¿Por qué no ahorran los mexicanos? De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el grupo de adultos que no tiene este hábito señala como principal barrera los bajos ingresos (73%), seguido por la falta de interés (16%).

“La cultura del ahorro es poca en el país y en momentos como éste, donde la economía está estancada, la generación de empleo es poca y todo está más caro, la gente no piensa en ahorrar, sino en pagar las cuentas del mes”, consideró Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef.

Si bien reconoce que la falta de educación financiera tiene un papel en los niveles de ahorro, la gente no llega a la quincena con lo que gana y prefieren comer antes que echarle al cochinito.

Según la Ensafi, a 30% de la población no le alcanza el dinero que percibe, por lo cual debe recurrir al endeudamiento para sacar a flote el mes.

A eso se suma el aumento en la tasa de retención de ISR sobre los rendimientos obtenidos para 2026 (de 0.50% a 0.90%), lo cual desincentiva la limita cultura que hay, añadió el también exlegislador.

El estudio El valor de aprender: perspectivas globales sobre la educación financiera revela que 66% de los mexicanos desea aprender más sobre educación financiera, especialmente de ahorro, ya que consideran que, informados, se pueden tomar mejores decisiones.

Para Héctor Magaña, catedrático del Tec de Monterrey, la educación financiera es un gran reto en el país. Hay mucha información sobre el tema, pero no permea en todos los círculos de la sociedad.

Por otro lado, considera que el tema financiero es importante: el ahorro sí es una cuestión de hábito, pero no le puedes decir eso a una familia que apenas logra llevarse un plano de comida al día a casa o que, algunas o muchas veces, no tiene ni para eso.

