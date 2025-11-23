Lectura 1:00 min
Frío de entre 4 y 6 grados activa la Alerta Amarilla en 6 alcaldías de la CDMX
Protección Civil de la CDMX recomienda a la población aplicar la técnica de ‘la cebolla’ para resistir las bajas temperaturas que ocurrirán durante la noche y madrugada.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido a las bajas temperaturas que podrían resentirse mañana lunes 24 de noviembre.
La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México afirmó que las alcaldías que resentirán más el frío serán:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
El pronóstico de la SGIRPC prevé temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del lunes 24 de noviembre de 2025.
Técnica de la cebolla contra el frío
Ante esta situación se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.