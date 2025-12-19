¿Qué compran los mexicanos en Navidad? Regalos, métodos de pago y marcas más populares este año

Durante la temporada navideña, las familias mexicanas buscan regalar significado más que sólo objetos, y las tendencias de consumo digital marcan la pauta en 2025.

Este año, las compras navideñas destacan por una fuerte orientación a la personalización, la búsqueda de bienestar emocional y la preferencia por plataformas online, con un gasto promedio de entre 2,500 y 3,500 pesos en regalos, según datos de Tiendanube. Las marcas líderes y los métodos de pago digitales consolidan al comercio electrónico como protagonista en la celebración.

Preferencias y tendencias en regalos navideños

Los grandes protagonistas de la Noche Buena siguen siendo la ropa, los electrónicos y los juguetes, pero la ropa festiva cobra cada vez más fuerza: desde pijamas iguales hasta atuendos temáticos y vestidos elegantes. De igual forma, las velas aromáticas y la decoración navideña se imponen simbolizando bienestar emocional entre los consumidores.

Este año, los regalos personalizados, las cestas temáticas y los perfumes sobresalen no solo por su originalidad, sino por el valor sentimental que aportan. Las conversaciones digitales reflejan que el consumidor mexicano busca regalar experiencias y emociones. De acuerdo con un estudio de Buzzmonitor, la carga emocional es un factor clave en la elección de obsequios.

Comportamiento de compra y métodos de pago

El gasto promedio destinado a regalos oscila entre 2,500 y 3,500 pesos, mientras que diciembre representa el 26% de las ventas anuales de Pymes enfocadas en juguetes, con un ticket promedio de 1,000 pesos (Tiendanube). La digitalización impulsa los métodos de pago: el 24% de los usuarios prefiere tarjeta de crédito, el 23% débito, el 11% realiza transferencia y el 10% utiliza wallets. Estas opciones digitales continúan creciendo.

La logística se ha optimizado, pues el 40% de los pedidos incluyó envío gratis, facilitando la experiencia en compras online.

Búsqueda informada y plataformas líderes

El 89% de los mexicanos investiga antes de comprar, según Google, recurriendo cada vez más a redes sociales en busca de recomendaciones y opiniones. Así, Instagram y Facebook se posicionan como canales destacados tanto para informarse como para concluir la venta.

Las compras navideñas comienzan desde octubre, aun con las tiendas promoviendo Halloween, y durante noviembre los consumidores aprovechan eventos como El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday para obtener descuentos. No obstante, el 98% sigue comprando regalos hasta días antes de Navidad, según Google.

Marcas protagonistas y estado de ánimo

Entre las marcas más mencionadas, Shein lidera con 15% de participación por su variedad y precios accesibles, aunque también enfrenta críticas por entregas e impuestos. Amazon (12%), Mercado Libre (8%) y Temu (7%) destacan por su oferta de gadgets, artículos para el hogar y debates sobre costos de envío. En tecnología y bienestar, Apple, Natura, Samsung y Walmart figuran como opciones confiables.

El 61.62% de las conversaciones expresa un estado de ánimo optimista, motivado por la creatividad en decoraciones y la posibilidad de encontrar regalos significativos sin afectar el presupuesto. Sin embargo, existen señales de alerta: la ansiedad financiera y los problemas con compras online generan frustración, especialmente entre quienes sienten presión social por regalar.

Para los retailers y marcas, el reto está en priorizar la claridad en políticas de devoluciones, la transparencia de costos y la adaptación de ofertas hacia productos personalizados y experiencias, puntos determinantes para conquistar a un consumidor cada vez más informado y exigente.

Puedes mandar tus dudas a sonia.soto@eleconomista.mx