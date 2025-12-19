Con unión de Viva y Volaris se creará el Grupo Más Vuelos que cotizará en la BMV y el NYSE

La fusión de las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva creará el Grupo Más Vuelos (en donde cada una tendrá una participación del 50%), el cual cotizará en las bolsas de valores de México (BMV) y Estados Unidos (NYSE), apoyándose en la estructura financiera actual de Volaris.

Se prevé que en un año pueda consolidarse la operación que busca una mayor democratización de los viajes aéreos en México a Estados Unidos y algunos países de América Latina.

La fortaleza de las empresas unidas, aunque cada una operará con independencia, es que podrán atender ahora 86 destinos nacionales e internacionales y 324 rutas con sus aviones de la fabricante Airbus, lo que permitirá tener cada día unas 990 operaciones (despegues y aterrizajes), más las que acumulen al paso de los meses con sus crecimientos planeados con anterioridad.

A partir del anuncio hecho este jueves, las partes trabajan para obtener el visto bueno de la Comisión Nacional Antimonopolio y la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en México, de la Ley antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) en Estados Unidos y de la agencia antimonopolio de Colombia.

Uno de los mayores atractivos de la fusión (además de las economías de costos generada con la operación de la firma controladora) es que ambas tienen operaciones en EU, donde viven cerca de 39 millones de personas de origen mexicano y se trata de un mercado aéreo transfronterizo en constante crecimiento.

En conferencia con analistas, los directores de las aerolíneas que iniciaron operaciones en 2006: Enrique Beltranena (de Volaris) y Juan Carlos Zuazua (de Viva) manifestaron su entusiasmo por el acuerdo logrado porque potenciará el crecimiento de la aviación en México con su modelo de bajo costo y permitirá que más personas suban al avión.

En su presentación, reiteraron el potencial que tienen sus negocios al conectar cada vez más destinos que actualmente son atendidos con el servicio de autotransporte de pasajeros (que el año pasado representó más de 3,000 millones de viajes) en el cual busca ganar mercado.

El conocido Roberto Alcántara

Por el momento, se dejó en claro que el presidente del nuevo grupo será Roberto Alcántara, presidente de Viva que es un empresario nacido en Acambay, Estado de México, que suele acudir a los principales clubes empresariales del país, aunque gusta del bajo perfil.

También es presidente de Grupo IAMSA (controladora a la que pertenece Grupo VivaAerobus), del cual se asegura cubre el 85% del territorio nacional en el negocio del autotransporte de pasajeros con marcas como: Costa Line, ETN Turistar, Futura, Amealcenses o Costa Line.

Cuando Alcántara decidió incursionar en la aviación con VivaAerobus y un modelo de bajo costo se apoyó en su sociedad con la familia irlandesa Ryan, creadores de la icónica aerolínea Ryanair, mediante Irelandia Aviation.

Una década después, Alcántara compró la participación al socio extranjero y ahora estará al frente de Viva y Volaris.

Además, los equipos de liderazgo existentes en las aerolíneas, incluidos los directores ejecutivos, permanecerán en sus puestos, lo que garantizará una continuidad fluida y estabilidad operativa, y mantendrán sus sedes actuales.

Bajo la visión del empresario, Viva apostó a desarrollar rutas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como antes lo hizo en Monterrey, donde está su principal centro de operaciones, y luego en destinos como Cancún, Ciudad de México, Guadalajara o Mérida.

Por su parte, Volaris, tiene sus principales centros de operaciones en Guadalajara, Tijuana y la Ciudad de México, desde donde mantiene una sólida conectividad hacia EU.

Ahora, con la fusión, se podrán crear nuevas bases regionales, aeropuertos medianos más fuertes y detonar un crecimiento acelerado impulsarán el desarrollo en todo el país.