Megabloqueo de transportistas: horario y cierres en CDMX, Edomex y estados del país este 24 de noviembre
Este lunes 24 de noviembre será caótico luego de que organizaciones de transportistas y productores agrícolas confirmaron un megabloqueo nacional que contempla cierres simultáneos en carreteras, autopistas y algunos accesos fronterizos.
Las movilizaciones se preven comiencen a las 8:00 de la mañana, con la posibilidad de extenderse de manera indefinida si no hay respuesta del gobierno federal.
Las agrupaciones que encabezarán la protesta son el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), las mismas que ya habían advertido un “paro total” ante el incremento de ataques en carretera, extorsiones, revisiones abusivas y la falta de apoyos para el sector agrícola.
Carreteras que podrían ser bloqueadas este lunes
De acuerdo con información que circula hasta el momento, los cierres confirmados hasta ahora incluyen las principales autopistas que conectan al Valle de México, además de bloqueos en al menos 20 estados.
Entre los puntos anunciados se encuentran:
Autopista México–Querétaro
Autopista México–Pachuca
Autopista México–Toluca
Autopista México–Puebla
Autopista México–Cuernavaca–Acapulco
Avenidas y puntos urbanos
Autopista Naucalpan–Ecatepec
Vía José López Portillo
Avenida Gustavo Baz Prada
Circuito Exterior Mexiquense
Boulevard Lomas Verdes
Los organizadores señalaron que más entidades podrían sumarse durante el día y alertaron sobre posibles cierres en aduanas de la frontera norte.
¿Qué exigen los transportistas y agricultores?
Las organizaciones plantean un pliego que combina demandas de seguridad, economía rural y regulaciones comerciales:
- Atender los altos niveles de violencia en carretera, incluidos asaltos, extorsiones y corrupción policiaca.
- Excluir los granos de la revisión del T-MEC.
- Crear una banca de desarrollo exclusiva para el campo.
- Publicar precios de garantía para toda la producción agrícola.
- Revisar los impactos de la actual Ley de Aguas y sus implicaciones para comunidades campesinas.
Los dirigentes acusan que no han recibido respuestas satisfactorias por parte del gobierno federal tras múltiples acercamientos previos.
¿Qué se recomienda a la población?
Autoridades locales y cámaras empresariales piden evitar viajes no esenciales, anticipar traslados y mantenerse atentos a las actualizaciones en redes oficiales, pues los puntos de bloqueo podrían modificarse en el transcurso del día.
También sugieren considerar rutas alternas y abastecer combustible antes de la protesta.