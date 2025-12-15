Hijo del cineasta Rob Reiner es detenido por sospecha sobre muerte sus padres

El hijo del actor y cineasta de Hollywood Rob Reiner ha sido detenido y acusado del asesinato de sus padres después de que fueran encontrados muertos en su casa durante el fin de semana, informó el lunes el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Nick Reiner, de 32 años, que había luchado contra el abuso de sustancias, fue "fichado por asesinato" en relación con las muertes y está detenido bajo una fianza de 4 millones de dólares, dijo McDonnell a los periodistas. Los registros mostraron que Reiner estaba bajo custodia en una cárcel del condado de Los Ángeles.

La policía encontró muertos el domingo a Rob Reiner, de 78 años, director de películas tan queridas como "Cuando Harry conoció a Sally...", y a su esposa Michele, de 70, en su casa del lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles. La policía había acudido al domicilio en respuesta a una llamada que informaba de una muerte en la casa.

Los medios de comunicación locales informaron de que la pareja había sido apuñalada mortalmente.

Nick Reiner, de 32 años, habló abiertamente a lo largo de los años sobre sus batallas con el abuso de drogas y los períodos en los que se quedó sin hogar cuando estaba huyendo y se negaba a entrar en rehabilitación. Contó a la revista People en una entrevista de 2016 que ingresó por primera vez en rehabilitación por abuso de drogas a los 15 años, y que llegó a tener al menos 17 estancias en centros a lo largo de los años.

Rob y Nick Reiner coescribieron la película "Being Charlie", basada en las experiencias de Nick.

"Fue lo más personal en lo que he estado involucrado", dijo Rob Reiner al podcaster Marc Maron en 2016.

Fotos del estreno el 9 de septiembre en Los Ángeles de la última película de Reiner, "Spinal Tap II: The End Continues", mostraron al director y a su esposa de pie con sus tres hijos. Las imágenes mostraban a Nick con la cabeza rapada y barba, la única persona que no sonreía.

De "Meathead" a "Spinal Tap"

Fueron varios los homenajes a Rob Reiner, quien participó activamente en política, apoyando causas liberales.

"Ha mejorado innumerables vidas gracias a su trabajo creativo y a su lucha por la justicia social y económica", declaró en un comunicado la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Como actor, Reiner fue recordado sobre todo por su papel de Mike "Meathead" Stivic, el yerno y enemigo liberal del intolerante protagonista de la comedia de éxito de los años setenta "All in the Family".

Este papel le valió dos premios Emmy al mejor actor secundario.

Reiner siguió una prolífica carrera como director en Hollywood, que comenzó con "This Is Spinal Tap", un falso documental de 1984 sobre un grupo ficticio de hard rock. La película se convirtió en un clásico de culto, conocido por su guión improvisado, en el que Reiner interpretaba al falso documentalista Marty DiBergi.

"Ese era el truco: reírse de ella y, al mismo tiempo, honrarla", declaró Reiner al programa "60 Minutes" de la CBS este año, mientras promocionaba su secuela de Spinal Tap.

Reiner dirigió casi dos docenas de películas en total, entre ellas clásicos como "Stand by Me", un drama de madurez de 1986 sobre cuatro chicos que se disponen a encontrar el cadáver de un joven desaparecido, y "Cuando Harry conoció a Sally..." (1989), a menudo citada como una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos.

Esta película contiene la famosa frase "I"ll have what she"s having", pronunciada por la madre real del director, Estelle Reiner, en reacción a un orgasmo fingido en un restaurante.

Reiner también dirigió en 1987 la entrañable aventura de cuento de hadas "This Is Spinal Tap", en 1990 el thriller psicológico "Misery" y en 1992 el drama militar "A Few Good Men".