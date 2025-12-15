Ofrece Bachillerato Nacional 14 nuevas carreras alineadas a la transformación del país: Mario Delgado

El titular de la SEP señaló que estas carreras garantizan que, al egresar, las y los estudiantes puedan insertarse rápidamente al ámbito laboral o, si así lo desean, seguir con sus estudios universitarios

Con la actualización de los planes y programas de estudio, el Bachillerato Nacional que impulsa el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece ahora a las y los jóvenes de Educación Media Superior 14 nuevas carreras, más atractivas y acordes con la transformación que se vive en México y el mundo, destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Lo anterior, dijo, garantiza que, al egresar, las y los estudiantes puedan incorporarse rápidamente al ámbito laboral o, si así lo desean, continuar con sus estudios universitarios.

El titular de la SEP explicó que las nuevas carreras que se ofrecen desde este ciclo escolar son: Aeronáutica; Gestión e Innovación Turística; Inteligencia Artificial; Sistemas de Software Embebido; Semiconductores y Microelectrónica; Electromovilidad; Biónica, y Urbanismo y Desarrollo Sustentable.

Asimismo, se incluyen Comercio Internacional y Aduanas; Robótica y Automatización; Ciberseguridad; Producción Digital y Experiencias Inmersivas; Nanotecnología y Ciencia de Materiales, así como Inteligencia de Negocios.

Delgado Carrillo precisó que esta ampliación académica va acompañada de la modernización de talleres y laboratorios, con equipamiento especializado como computadoras de alto desempeño y módulos de robótica, a fin de asegurar el aprendizaje técnico de las y los estudiantes.

Destacó que las 14 nuevas carreras del Bachillerato Nacional están diseñadas no sólo para que las y los estudiantes cumplan sus sueños y proyectos de vida, sino para vincularse directamente con el Plan México y con las prioridades de desarrollo regional del país.

Cada especialidad, explicó, responde a las necesidades productivas, tecnológicas, científicas y sociales de las distintas regiones del territorio nacional, de manera que las y los estudiantes no sólo reciben una educación moderna y pertinente, sino que egresan con competencias alineadas a los sectores estratégicos que impulsan el crecimiento económico, la innovación y el bienestar local.

Así, con nuevas carreras y planteles cercanos a sus domicilios, las y los jóvenes se encuentran motivados y han decidido continuar con sus estudios, lo cual no habría sido posible sin las acciones implementadas por la Presidenta de México, afirmó Delgado Carrillo.

Con esta oferta renovada, garantizamos que el talento juvenil se convierta en motor del desarrollo regional y en una fuerza clave para la transformación del país, consideró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.