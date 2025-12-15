Ventas de la ANTAD registran su noviembre más débil desde 2020

Si bien en noviembre las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) recuperaron dinamismo y crecieron 4.2% en términos nominales a Tiendas Iguales (venían de un crecimiento de 2.6% en octubre), su desempeño para un onceavo mes se convierte en el más débil desde el pandémico 2020 (cuando el aumento fue de 2.6%).

Por formato de tienda, Autoservicios fue el rubro con el crecimiento más bajo pues tuvo un alza de 2.5% a tiendas iguales (aquellas que tienen más de un año de operación); las ventas en Tiendas Departamentaleses crecieron 5% y el de Tiendas Especializadas presentó un crecimiento de 5.5 por ciento a tiendas iguales

A Tiendas Totales, que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 6.5% respecto al mismo mes de 2024.

El crecimiento acumulado enero – noviembre 2025 a Tiendas Iguales es de 3.3% y a Tiendas Totales 5.8 por ciento. Las ventas del mes de noviembre ascendieron a 168,000 millones de pesos y las acumuladas al onceavo mes de 2025 a 1.48 billones de pesos.

Cabe recordar que en enero de este 2025, la ANTAD pronosticó un crecimiento nominal del 3.9% a tiendas iguales y del 6.5% a tiendas totales para este año.

Cifras durante el Buen Fin 2025

La ANTAD también detalló que las ventas totales de sus cadenas asociadas durante el periodo promocional de El Buen Fin alcanzaron 50,200 millones de pesos, de los cuales 7,000 millones se generaron a través de comercio electrónico. En comparación con 2024, las ventas fueron superiores en 5,800 millones de pesos; “sin embargo, es importante considerar que en 2025 el programa contó con un día adicional de ventas”. De los cinco días que duró el Buen Fin 2025, el lunes17 fue el de mayor venta, al concentrar el 26.1% del total. En contraste, el jueves 13 fue el día con menor venta, con el 14.3%.