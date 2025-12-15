San Luis Potosí consolida relación estratégica con Portugal

⁠Diálogo institucional impulsa oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo sin límites.

Como parte de la estrategia de proyección internacional impulsada por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para atraer inversiones y fortalecer la cooperación global, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, sostuvo un encuentro con el embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho, con el objetivo de ampliar las oportunidades económicas, comerciales y culturales para la entidad.

Durante la reunión, se destacó que, gracias a las políticas de desarrollo económico promovidas por el Gobernador, San Luis Potosí cuenta hoy con una base industrial sólida y una ubicación estratégica que lo posicionan como un destino competitivo para empresas portuguesas, particularmente en sectores como la manufactura, la metalmecánica, la logística y la industria automotriz, donde ya existen relaciones comerciales consolidadas.

Asimismo, se subrayó que el estado mantiene una relación comercial activa con Portugal, reflejo del trabajo del Gobierno del Estado para impulsar el comercio exterior, con exportaciones potosinas vinculadas al sector transporte y la presencia de empresas de capital portugués en los ramos de maquinaria y equipo industrial, lo que fortalece una cooperación económica integral y sin límites.