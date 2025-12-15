Aguascalientes, entre los estados con mayor crecimiento de empleo

De enero a noviembre, se registra un incremento del 2.6 por ciento en comparación con los empleos creados en el mismo periodo del año anterior

Aguascalientes destaca por ofrecer estabilidad, confianza y certeza a las empresas, lo que se traduce en más y mejores empleos

En Aguascalientes se acumulan 8 mil 403 nuevos empleos de enero a noviembre de 2025, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un incremento del 2.6 por ciento respecto a los puestos de trabajo que se crearon en el mismo periodo del año anterior.

Tras conocer los resultados, la gobernadora Tere Jiménez reiteró su compromiso de continuar trabajando para ofrecer estabilidad, confianza y certeza a los inversionistas y empresarios, lo que se traduce en más y mejores empleos para que cada persona tenga la oportunidad de un trabajo digno que brinde un mejor futuro para sus familias.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que la entidad registró un crecimiento anual de empleo formal equivalente al 1.5 por ciento, ubicándose en la sexta posición del país con mayor aumento, superando a los estados de la región y al promedio nacional de 0.5 por ciento.

Agregó también que la tasa de personas desocupadas en la entidad durante el tercer trimestre del año en curso es del 3.2 por ciento, porcentaje menor al 4.2 que se registró en el mismo trimestre del año 2024.