Ecuador aumenta a 482 dólares el salario mínimo para 2026

Ecuador elevó de 470 a 482 dólares (2.55%) el salario básico mensual para 2026 tras alcanzar un acuerdo con empleadores y trabajadores, informó el lunes el ministerio de Trabajo.

El gobierno ecuatoriano estima una inflación de un 3% para 2026, índice de referencia para establecer el reajuste de sueldo.

"Esta es la primera vez en nueve años que es posible establecer el nuevo valor del SBU (salario básico unificado) mediante un acuerdo entre todas las partes", señaló la cartera en un comunicado.

Los dos últimos años el alza mensual fue de 10 dólares, y en 2023 fue de 25.

En Ecuador, cuya economía está dolarizada, el costo de la canasta básica de productos para una familia de cuatro personas alcanzó los 821 dólares en noviembre.