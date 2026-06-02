Morena afirma que esperará pruebas contra sinaloenses

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido no tomará decisiones internas mientras no existan pruebas concluyentes contra los funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, Montiel sostuvo que Morena no encubrirá a nadie en caso de comprobarse responsabilidades, “Pero tampoco vamos a aceptar la narrativa de decir que son culpables mientras no se han presentado las pruebas”, afirmó.

Montiel indicó que Morena esperará el desarrollo de las investigaciones tanto en Estados Unidos como en México antes de definir posibles sanciones partidistas.

Aunque evitó precisar qué otros implicados forman parte de Morena, además de Rocha Moya, la líder guinda sostuvo que las autoridades mexicanas ya investigan el caso y recordó que varios de los señalados han comparecido ante la Fiscalía General de la República.

“La Fiscalía General de la República ha citado a comparecer a los funcionarios en el estado de Sinaloa así como en Chihuahua”, explicó.

Montiel destacó que el gobernador con licencia de Sinaloa y el alcalde de Culiacán decidieron separarse temporalmente de sus cargos para facilitar las investigaciones, decisión que calificó como positiva.

Licencia de Inzunza

Asimismo, defendió la licencia solicitada por el senador Enrique Inzunza Cázarez para ausentarse de discusiones legislativas relacionadas con la reforma sobre validación de candidaturas.

“Creo que ha sido oportuno que ante un señalamiento y una investigación en curso no participe de la discusión del tema de la Comisión de Validación de Candidatos”, expresó.

La dirigente morenista insistió en que el partido no permitirá actos de corrupción, pero acusó a la oposición y a sectores de la “ultraderecha internacional” de impulsar desde hace años una narrativa para vincular a la llamada Cuarta Transformación con el narcotráfico.

Quienes estarían en riesgo de ser expulsados del partido serían el gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.